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Липу мелколистную высадят в Пресненском районе
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Липу мелколистную высадят в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Пресненском районе появятся деревья липы мелколистной. Информацию об этом 19 июля предоставила ведущий инженер отдела благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Ирина Савченко.
По ее словам, растения появятся по следующим адресам: 3-я Красногвардейская улица, дом 7а и дом 11.
— Деревья липы способны задерживать городскую пыль. Кроме того, они источают приятный аромат. В целом, липа достаточно часто встречается на улицах Москвы, — отметила Ирина Савченко.
Добавим, что деревья высадят на месте погибших растений во время февральских морозов. Саженцы адаптированы под климатические условия и должны пережить низкие температуры.
Липы появятся на улицах района осенью 2018 года.
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