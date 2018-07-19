Липу мелколистную высадят в Пресненском районе

В Пресненском районе появятся деревья липы мелколистной. Информацию об этом 19 июля предоставила ведущий инженер отдела благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Ирина Савченко

По ее словам, растения появятся по следующим адресам: 3-я Красногвардейская улица, дом 7а и дом 11.

— Деревья липы способны задерживать городскую пыль. Кроме того, они источают приятный аромат. В целом, липа достаточно часто встречается на улицах Москвы , — отметила Ирина Савченко.

Добавим, что деревья высадят на месте погибших растений во время февральских морозов. Саженцы адаптированы под климатические условия и должны пережить низкие температуры.

Липы появятся на улицах района осенью 2018 года.