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Турист разбился насмерть, упав с водопада во время съемок клипа: видео
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Турист разбился насмерть, упав с водопада во время съемок клипа: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Смертельное падение туриста со скалистого берега во время съемок «зажигательного» клипа попало на видео.
Мужчина не послушался своего гида, после чего решил совершить смертельный прыжок. Видеозапись шокирующего случая была опубликована в YouTube.
В описании к видеоролику
сообщается, что все произошло во время съемок клипа. Камера снимала музыканта, как вдруг на заднем плане показался мужчина, падающий с большой высоты. После того как он с громким звуком стукнулся о воду, члены съемочной группы ринулись ему на помощь, но было уже поздно.
Сообщается, что инцидент произошел в Эквадоре. Пострадавший при падении 33-летний мужчина скончался по прибытии в больницу.
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