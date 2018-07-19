Турист разбился насмерть, упав с водопада во время съемок клипа: видео 

Смертельное падение туриста со скалистого берега во время съемок «зажигательного» клипа попало на видео.
Мужчина не послушался своего гида, после чего решил совершить смертельный прыжок. Видеозапись шокирующего случая была опубликована в YouTube.
В описании к видеоролику
сообщается, что все произошло во время съемок клипа. Камера снимала музыканта, как вдруг на заднем плане показался мужчина, падающий с большой высоты. После того как он с громким звуком стукнулся о воду, члены съемочной группы ринулись ему на помощь, но было уже поздно.
Сообщается, что инцидент произошел в Эквадоре. Пострадавший при падении 33-летний мужчина скончался по прибытии в больницу.