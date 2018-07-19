Ещё
Шестеро подозреваемых в изнасиловании российской туристки в Индии арестованы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестеро подозреваемых в изнасиловании российской туристки в Индии арестованы 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По сообщению «Интерфакс» с ссылкой на New Straits Times, индийская полиция арестовала 6 мужчин в связи с подозрением в изнасиловании российской туристки. Пострадавшая была найдена в хостеле Тируваннамалай на полу без сознания, нападавшие прибегли к наркотикам, чтобы привести девушку в неадекватное состояние. Один из пойманных — хозяин хостела, другой — гид, сопровождавший жертву. Медицинскими сотрудниками был подтвержден факт насилия, туристка находится в больнице. Во время лечения от травм россиянку посещают не только врачи, но и полицейские, которые собирают показания по делу.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Российские поезда потерпели убытки на миллион после ЧМ 2018 Разместившая скандальное видео в Facebook туристка была приговорена к 8 годам тюрьмы Пляжи Анапы вновь закрыты для купания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России180
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство40
Казаки просят отменить пенсии543
Путин допустил обострение ситуации на Украине231
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение