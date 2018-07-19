Шестеро подозреваемых в изнасиловании российской туристки в Индии арестованы 

По сообщению «Интерфакс» с ссылкой на New Straits Times, индийская полиция арестовала 6 мужчин в связи с подозрением в изнасиловании российской туристки. Пострадавшая была найдена в хостеле Тируваннамалай на полу без сознания, нападавшие прибегли к наркотикам, чтобы привести девушку в неадекватное состояние. Один из пойманных — хозяин хостела, другой — гид, сопровождавший жертву. Медицинскими сотрудниками был подтвержден факт насилия, туристка находится в больнице. Во время лечения от травм россиянку посещают не только врачи, но и полицейские, которые собирают показания по делу.