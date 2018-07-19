В коттеджных посёлках Ленобласти «заморожено» 20 тыс. объектов 

По статистике Экспертного бюро «Сперанский», на рынке загородного жилья в данный момент в коттеджных поселках выставлено в продажу около 26 000 объектов. И еще 20 000 — заморожено.
Сегодня загородный рынок Петербурга предлагает покупателям на выбор 457 коттеджных поселков в разной стадии реализации. Всего в них ждут клиентов чуть более 26 000 объектов: 21 700 участков без подряда, 2 050 участков с обязательным подрядом, 570 готовых домов, и 1 700 секций таунхаусов.
Кроме того, на рынке сформировался большой запас проектов, которые когда-то были выведены в продажу, но по разным причинам их реализация приостановлена. На сегодня их уже 231, и в них «подвисло» более 20 300 лотов.
За последние шесть месяцев заморожены продажи 27 проектов. Среди «заморозки» немало проектов, которые были начаты еще лет семь-восемь назад, а то и раньше. Сегодня состояние многих пятен и начатых строений весьма плачевное. «Через несколько лет от брошенного проекта не останется ничего. И дело не столько в физическом разрушении материалов, сколько в том, что любой объект, оставленный без охраны на продолжительное время, будет разворован. Наша компания не взялась бы реанимировать брошенный проект», — рассуждает руководитель отдела продаж компании «Теорема» Ирина Кудрявцева.
Генеральный директор «Ламбери» Алексей Потапов уточняет: «Если строения не заведены под крышу, не остеклены и не утеплены, то через пять лет процессы разрушения становятся необратимыми. Чтобы восстановить такие здания, потребуется вложить примерно столько, как на строительство новых. Причем реализовать успешно его все равно не получится: морально устареют материалы, планировки, да просто изменилась конъюнктура».