Окружной турнир по футболу состоится в Покровском-Стрешневе 

На стадионе «Красный Октябрь» в районе Покровское-Стрешнево в субботу, 21 июля, и в воскресенье, 22 июля, состоится окружной турнир по футболу «Наше все».
— Соревнования будут посвящены памяти футболиста Антона Догадова, трагически погибшего в 2005 году, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: улица Тушинская, владение 16. Турнир стартует в 11.00.
Антон Догадов выступал за команду «Южное Тушино», становился чемпионом Москвы в составе молодежной сборной Северо-Западного округа столицы, признавался лучшим футболистом Москвы сезона 2004-2005 годов.