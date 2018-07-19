Окружной турнир по футболу состоится в Покровском-Стрешневе

На стадионе « Красный Октябрь » в районе Покровское-Стрешнево в субботу, 21 июля, и в воскресенье, 22 июля, состоится окружной турнир по футболу «Наше все».

— Соревнования будут посвящены памяти футболиста Антона Догадова, трагически погибшего в 2005 году, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: улица Тушинская, владение 16. Турнир стартует в 11.00.