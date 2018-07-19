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Окружной турнир по футболу состоится в Покровском-Стрешневе
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Окружной турнир по футболу состоится в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На стадионе «Красный Октябрь» в районе Покровское-Стрешнево в субботу, 21 июля, и в воскресенье, 22 июля, состоится окружной турнир по футболу «Наше все».
— Соревнования будут посвящены памяти футболиста Антона Догадова, трагически погибшего в 2005 году, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: улица Тушинская, владение 16. Турнир стартует в 11.00.
Антон Догадов выступал за команду «Южное Тушино», становился чемпионом Москвы в составе молодежной сборной Северо-Западного округа столицы, признавался лучшим футболистом Москвы сезона 2004-2005 годов.
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