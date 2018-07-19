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Трейдеры Deutsche Bank и Barclays получили 13 лет тюрьмы за манипуляции ставками
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Трейдеры Deutsche Bank и Barclays получили 13 лет тюрьмы за манипуляции ставками 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Daniel Reinhardt/EPA  Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Бывшие трейдеры банков Deutsche Bank и Barclays были приговорены в Британии к тюремному заключению по обвинениям в манипуляции процентной ставкой Euribor. По данным агентства BBC, Королевский суд района Саутворк в Лондоне вынес обвинительный приговор в отношении экс-сотрудника Deutsche Bank Кристиана Биттара (Christian Bittar), приговорив его к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения. Днем ранее суд присяжных вынес обвинительный вердикт бывшему трейдеру Barclays Филиппу Мориоссефу (Philippe Moryoussef), приговорив экс-сотрудника британского банка к 8 годам тюрьмы. Бывшие трейдеры были обвинены в заговоре с целью мошенничества посредством манипуляции межбанковской ставкой Euribor в период с января 2005 по декабрь 2009 гг. Европейская межбанковская ставка предложения (European interbank offered rate, Euribor) используется для расчета процентных ставок по различным долговым инструментам. Серия скандалов, связанных с аналогичными манипуляциями по ставке LIBOR (Лондонская межбанковская ставка) с участием ряда ведущих банков США и ЕС, уже привела к отказу от дальнейшего использования данного инструмента.
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