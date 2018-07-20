Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота отработал вопросы противовоздушной обороны

Также была проведена тренировка по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артиллерийской установки.

В соответствии с планом боевой подготовки в морских полигонах экипаж ракетного корабля на воздушной подушке (РКВП) «Самум» Черноморского флота в рамках учения по организации обороны от средств воздушного нападения противника выполнил зенитные стрельбы.

Также была проведена тренировка по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артиллерийской установки.

Помимо этого, моряки провели в море тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку на корабль малоразмерной скоростной цели.

Для обеспечения действий РКВП «Самум» привлекались самолёты Су-30 из состава морской авиации ЧФ и вспомогательные суда.