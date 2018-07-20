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Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота отработал вопросы противовоздушной обороны
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Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота отработал вопросы противовоздушной обороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также была проведена тренировка по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артиллерийской установки.
В соответствии с планом боевой подготовки в морских полигонах экипаж ракетного корабля на воздушной подушке (РКВП) «Самум» Черноморского флота в рамках учения по организации обороны от средств воздушного нападения противника выполнил зенитные стрельбы.
Также была проведена тренировка по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артиллерийской установки.
Помимо этого, моряки провели в море тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку на корабль малоразмерной скоростной цели.
Для обеспечения действий РКВП «Самум» привлекались самолёты Су-30 из состава морской авиации ЧФ и вспомогательные суда.
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