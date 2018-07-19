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Экипаж большого десантного корабля «Азов» проводит тренировки к празднованию Дня ВМФ
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Экипаж большого десантного корабля «Азов» проводит тренировки к празднованию Дня ВМФ 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж большого десантного корабля «Азов» Черноморского флота проводит плановые тренировки в районе полигона Опук, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Это проходит в рамках подготовки военно-спортивного праздника, который пройдёт в Севастополе в День Военно-морского флота.
Корабль выполнил стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по береговым целям, имитировавшим долговременные огневые точки противника.
Затем артиллерийские расчёты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также выполнили задачу по уничтожению плавающей морской мины.
День ВМФ будет отмечаться 29 июля.
Ранее ФАН сообщало, что первые операторы комплексов «Пересвет» прошли подготовку в Академии Можайского.
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