Власти Москвы планируют перевести в электронных вид 16 услуг сетевых компаний до конца года 

Московские власти до конца года переведут еще 16 услуг в электронный вид, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«До конца года городские власти планируют завершить перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний, что значительно упростит процедуру подключения жилья и другой недвижимости к инженерным сетям. До конца года планируем перевести в электронный вид и обеспечить предоставление через официальный портал мэра и правительства Москвы 16 услуг, которые предоставляют АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз». В электронный вид будут переведены услуги по выдаче технических условий, заключению договоров о подключении и выдаче актов об осуществлении подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента градостроительной политики Москвы Надежды Каравановой.
Она отметила, что застройщикам будет предоставлена возможность подачи через официальный портал мэра и правительства Москвы единой заявки (на основе одного комплекта документов) на получение технических условий, заключение договоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
По ее словам, проведенное в начале июня 2018 г. исследование ВЦИОМ, выполненное к Московскому урбанистическому форуму, выявило, что среди застройщиков выражен запрос на получение услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме. За переход на такую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных.
«Московские власти уже несколько лет ведут работу по сокращению административных процедур в строительстве. На сегодняшний день в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная оформлением ГПЗУ, и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию — 18 государственных услуг. Кроме того, упрощен сбор информации для застройщиков. В Москве создана информационная инфраструктура, обеспечивающая возможность предоставления застройщикам сведений о ранее проведенных геологических и топографических исследованиях», — добавила Н. Караванова.
Как ранее отмечал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, работа по снижению административных барьеров в строительстве ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и является одним из приоритетных направлений деятельности.