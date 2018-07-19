Власти Москвы планируют перевести в электронных вид 16 услуг сетевых компаний до конца года

Московские власти до конца года переведут еще 16 услуг в электронный вид, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Она отметила, что застройщикам будет предоставлена возможность подачи через официальный портал мэра и правительства Москвы единой заявки (на основе одного комплекта документов) на получение технических условий, заключение договоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

По ее словам, проведенное в начале июня 2018 г. исследование ВЦИОМ , выполненное к Московскому урбанистическому форуму, выявило, что среди застройщиков выражен запрос на получение услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме. За переход на такую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных.

«Московские власти уже несколько лет ведут работу по сокращению административных процедур в строительстве. На сегодняшний день в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная оформлением ГПЗУ, и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию — 18 государственных услуг. Кроме того, упрощен сбор информации для застройщиков. В Москве создана информационная инфраструктура, обеспечивающая возможность предоставления застройщикам сведений о ранее проведенных геологических и топографических исследованиях», — добавила Н. Караванова.