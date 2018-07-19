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Глава Саратова посетил строящиеся объекты ООО «КВС»
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Глава Саратова посетил строящиеся объекты ООО «КВС» 

АиФ 1 час назад
Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев посетил строительные площадки ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», на которых методом горизонтально направленного бурения выполняется монтаж новых трубопроводов, сообщает пресс-служба компании.
Первым пунктом посещения стала ул. Ипподромная. «За три года здесь было устранено порядка 140 течей, поэтому было принято решение о перекладке трубопровода. Мы меняем водопровод не кусками, а полностью. Всего здесь будет заменено 720 м сетей диаметром 500 мм. Новый трубопровод — полиэтиленовый, срок службы не менее 50 лет», — отметил директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.
Также в настоящее время ведется строительство водовода на ТЭЦ-5. Данный объект стал вторым пунктом визита главы города. Предприятие энергетического комплекса является стратегическим объектом, обеспечивающим теплом более 60% жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов г. Саратова. В ходе работ будет произведена укладка 1900 м трубопровода d600 мм, что позволит обеспечить надежность теплоснабжения жилых микрорайонов.
«Было принято решение синхронизировать работы собственников подземных коммуникаций и дорожных служб, занимающихся ремонтом асфальтового покрытия. Это позволяет нам двигаться по программе «Безопасные и качественные дороги» последовательно, не вскрывая свежеотремонтированный участок из-за нового порыва. Сегодня мы своими глазами увидели, что работы не останавливаются, а идут в плановом порядке», — отметил глава города.
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