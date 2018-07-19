КЧР включили в программу переселения соотечественников из-за границы? 

Что это означает?
«Это означает, что представители черкесской и других диаспор, которые сейчас проживают за рубежом, смогут по упрощённой схеме получить российское гражданство и переехать в нашу республику, — говорит руководитель национально-культурной автономии адыгов в Карачаево-Черкесии Александр Охтов. — Сейчас много сирийских черкесов, желающих вернуться на историческую родину. Но до недавнего времени переехать именно в КЧР им было очень сложно. Приходилось выбирать другие регионы России. Теперь этот процесс значительно упростится. Около 400 человек получат возможность по упрощённой схеме оформить новое гражданство и регистрацию в КЧР».
В эту программу включили и Чечню. В республику планируют переселить более 100 соотечественников из других стран.