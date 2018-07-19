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Адекватность волжского расчленителя проверят в московской клинике
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Адекватность волжского расчленителя проверят в московской клинике 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волжанина Александра Масленникова, убившего и расчленившего двух молодых волжанок, отправят в центр психиатрии и наркологии имени Сербского.
Суд отправил волжанина на дополнительную экспертизу
— Суд назначил повторную комплексную психолого — психологическую экспертизу в столичном центре, — уточнили в пресс— службе Волгоградского областного суда. — Следующее судебное заседание пройдет только в конце октября.
Адвокат Александра Масленникова заявил, что первая экспертиза прошла с нарушениями и попросил дополнительное исследование, которая ответит на волнующие его вопросы: Был ли мужчина в состоянии аффекта?, Страдает ли он слабоумием или хроническими заболеваниями? Допрос врача, подтвердившего вменяемость Масленникова, проводилась в закрытом режиме.
Волжанин Александр Масленников признался, что после знакомства с Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной пригласил их на съемную квартиру. Когда Ольга вышла на перекур, не раз судимый волжанин рассказал ее подруге непристойный анекдот и потянулся за поцелуем. Когда девушка оттолкнула незваного ухажера, он полоснул ножом для резки пиццы по ее запястью. Услышав угрозы в свой адрес, Александр Масленников решил убить Дарью Лабутину. Оторопевшую Ольгу Шапошникову убийца полоснул ножом по горлу. Вскоре Александр Масленников изменил свои показания и добавил, что Ольгу Шапошникову, с которой он якобы уединился в комнате, он задушил простыней.
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