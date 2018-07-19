Адекватность волжского расчленителя проверят в московской клинике

Волжанина Александра Масленникова , убившего и расчленившего двух молодых волжанок, отправят в центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

Суд отправил волжанина на дополнительную экспертизу

— Суд назначил повторную комплексную психолого — психологическую экспертизу в столичном центре, — уточнили в пресс— службе Волгоградского областного суда. — Следующее судебное заседание пройдет только в конце октября.

Адвокат Александра Масленникова заявил, что первая экспертиза прошла с нарушениями и попросил дополнительное исследование, которая ответит на волнующие его вопросы: Был ли мужчина в состоянии аффекта?, Страдает ли он слабоумием или хроническими заболеваниями? Допрос врача, подтвердившего вменяемость Масленникова, проводилась в закрытом режиме.