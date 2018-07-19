Андрей Чибис рассказал в ООН о российском проекте формирования комфортной городской среды 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ выступил с докладом на Политическом форуме высокого уровня по целям устойчивого развития (ПФУР), который сегодня завершился в штаб-квартире ООН. Фото: www.lifeglobe.net В рамках мероприятий форума, который длился 8 дней, более 1 тыс. представителей правительств, частного сектора и гражданского общества из порядка 200 стран мира обсудили вопросы, связанные с достижением целей стратегического развития в ключевых социально значимых областях. Замглавы Минстроя и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор России, член Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, вице-президент конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Habitat III) Андрей Чибис возглавлявший российскую делегацию на ПФУР, провел ряд рабочих встреч на полях форума. Фото: www.openshkola.org В частности, на встречах с председателем Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Мари Хатардовой, а также с исполнительным секретарем ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф (на фото слева) обсуждались вопросы расширения участия России в работе программ ООН, направленных на пространственное развитие, создание комфортных условий для жизни, формирование благоприятной для человека среды. «Российская Федерация успешно выступает в роли как донора эффективных решений, так и партнера, способного перенимать опыт коллег», — подчеркнул замглавы Минстроя России. Фото: www.minstroirf.ru 18 июля на пленарном заседании ПФУР в числе других проектов был рассмотрен российский проект рейтингового голосования по вопросам формирования комфортной городской среды. «Мир стал абсолютно глобален, и самая серьезная конкуренция сейчас ведется за человеческий капитал. В этом соревновании мы сделали ставку на реальное взаимодействие власти и граждан в целях развития страны», — отметил в своем выступлении Андрей Чибис. Он рассказал об опыте проведения голосования граждан РФ за проекты благоустройства собственных городов. «В начале этого года мы провели рейтинговое голосование за проекты благоустройства в масштабах всей страны. Более 18 млн человек пришли на избирательные участки и проголосовали за будущий облик своих городов. А сейчас мы запускаем проект по цифровизации городского хозяйства — и в его рамках будут внедряться решения для онлайн вовлечения жителей в принятие решений по развитию городов», — сообщил замглавы Минстроя России. Фото: www.novosti.az По мнению депутата Госдумы, председателя Экспертного совета Комитета ГД по транспорту и строительству Владимира Ресина, в России накоплено достаточно опыта создания комфортных условий для жизни, и им надо делиться. Научились мы также изучать и учитывать общественное мнение, достаточно вспомнить такой проект московских властей, как «Активный гражданин», который запустила команда мэра столицы Сергея Собянина. Более того, Москва по многим позициям комфортности городской среды уже опередила многие мегаполисы мира. Вместе с тем, считает депутат, «нам есть чему поучиться, и совместная работа в рамках программ ООН принесет несомненную пользу стране». Фото: www.politring.com