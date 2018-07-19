Планы на выходные: опера во дворце, фестиваль серферов и спиритический сеанс

Послушать оперу. 19 июля 2017 года при поддержке «Росбанка» в Петровском Путевом дворце пройдет третий оперный вечер под открытым небом третьего сезона проекта «Опера во Дворце». В этот вечер в сопровождении инструментального секстета перед гостями выступят солисты Большого театра — заслуженная артистка России Александра Дурсенева (меццо-сопрано), заслуженный артист России, народный артист Татарстана Михаил Казаков (бас), Всеволод Гривнов (тенор). Артисты исполнят для гостей такие известные произведения: вальс из оперы «Иван Сусанин» Глинки, ариозо Воина из кантаты «Москва» Чайковского, «Здесь хорошо» Рахманинова и другие произведения признанных гениев классической музыки. Концерт состоит из 2х отделений, каждое из которых длится 45 минут. Начало в 20:00.

Отметить день рождения легендарного ресторана. 19 июля ресторан «Ноев ковчег» отмечает знаковую дату: шутка ли, ресторану исполняется 19 лет! Планы на праздничный вечер грандиозные. Ведущей мероприятия станет Надежда Ангарская , резидент Comedy Woman, которая выступит и как певица. Встречать гостей будут коктейлями от Pernod Ricard и живой музыкой: сет-лист составлен из армянских народных произведений, а играть артисты будут на традиционных инструментах — в том числе на дудуке. Далее в программе — выступление шоу-балета «Идеал», в репертуаре которого есть как бальные танцы, так, например, и диско. И, разумеется, подарки. Ну и какой день рождения без угощений? Об этой части праздника в «Ноевом ковчеге» тоже не забыли. В 21:00 на веранде ресторана зажарят на вертеле ягненка, а после подадут и торт. Сбор гостей в 19:00. Количество мест ограничено, бронь обязательна.

Посмотреть кино. 19 июля стартует Strelka Film Festival by Okko. На фестивале будет показана серия из 13 российских и московских премьер, представлены фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинале, Санденса и «Кинотавра». Кинофестиваль впервые включает образовательную программу: режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов , программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, продюсер фестивалей «Движение» и «Кинотавр» Полина Зуева и другие российские эксперты обсудят, что происходит в мировом кино и как развивается индустрия. С программой можно познакомиться на сайте фестиваля.

Григорий Служитель, Сергей Аброскин и Почитать (или сдать макулатуру). 21 июля с 13.00 до 17.00 на Экомаркете в Коньково состоится книжный фестиваль. У большинства из нас прочитанные книги стоят на полках и не приносят пользы — но рука не поднимается их выкинуть. Ребята из Экомаркета нашли выход: вы можете принести ненужные, но дорогие сердцу тома и обменяться книгами с другими гостями. Если у вас есть залежавшиеся журналы, газета и бумага — смело приносите их тоже. Проект «Стекляшка» будет собирать макулатуру. А за пожертвование в Фонд ОРБИ вы сможете приобрести совсем новые книги. Но это еще не все. За развлечения будут отвечать актеры «Студия театрального искусства» Андрей Шибаршин Глеб Пускепалис . Они прочитают посетителям роман «Дни Савелия» — первый роман Григория Служителя о котах и людях.

Сходить на фестиваль. 21 июля в самом сердце Москвы , в Екатерининском парке, пройдет московский семейный фестиваль «Свежесть лета». Весь день в парке будет звучать музыка. В музыкальном марафоне примут участие музыканты и артисты самых разных направлений и жанров — от молодых начинающих исполнителей до звезд. Для любителей спорта в программе ролики, йога и зумба, а гурманы смогут не только попробовать блюда из разных стран мира, но и принять участие в первом московском семейном чемпионате «Кулинарный поединок» на лучшее барбекю. Вход свободный.

Послушать музыку и приобщиться к театру. 21 июля на территории Трехгорной мануфактуры пройдет фестиваль «Форма». В этом году все стала еще более масштабно: иностранные хедлайнеры, перформансы нон-стоп и отдельный блок театрального андеграунда Москвы и Петербурга . У каждой сцены в этом году свой куратор: спектакли отбирает театральный обозреватель «Афиши» Алексей Киселев , искусство — владелица галереи «25 кадр» Алиса Булчаг, за электронную сцену отвечает диджей Денис Смагин , за гитарную — музыкант и сооснователь одного из лучших московских магазинов винила Петр Чинават. Впервые в России выступят Samuel Kerridge, Eindkrak, Acid Mothers Temple Official и многие другие.

Затусить с серферами. 21 июля в Москве пройдет важное для серф-культуры и мира экстремальных и водных видов спорта событие — крупнейший в этом году «Серф Маркет» от команд Locals Only! и Российской Федерации Сёрфинга. В «Серф Маркете» примут участие производители серф-экипировки, баланс-бордов, аксессуаров, представители серф-магазинов. Кроме того, серферы смогут подарить новую жизнь своим доскам, которые пылились без дела, а значит другие поклонники волн обретут новых друзей в виде серфов. Помимо покупок, посетители примут участие в мастер-классах по ремонту досок, под музыку от актуальных диджеев. Российская федерация серфинга представит зрелищную фотовыставку «Искусство серфинга» и организует лекции от именитых серферов. Но главное — посетители в аутентичной обстановке познакомятся поближе с миром серфинга — возможно самого красивого и романтичного вида спорта. Команда Locals Only! продолжает популяризацию серфинга в России. Цель — показать, что в России есть не только места, где можно полноценно кататься на серфе, но и люди, умеющие делать отличные качественные доски, которые могут стать достойной альтернативой серфам международных брендов.

Увидеть, как создается граффити. До конца лета в рамках серии Jack’s Friends’ BBQ граффити-группировки покажут свою версию гостеприимства на веранде «Джек х Сила». Первая из них принимает гостей уже в эту субботу: элитный отряд ветеранов уличной культуры, творческое объединение A. D. E. D., чьи заслуги хорошо видны на всех стенах города. A. D. E. D. — не название коллектива, а девиз пяти человек, представляющих несколько поколений московского граффити. 'Аll day every day' — этот базовый для субкультуры принцип постоянного тиражирования имени логично кристаллизован в сухой типографике, выбранной ими для печатной работы. Spacer, Namer, Juice, Cozek, Captek полным составом жарят на гриле бургеры, угощают хот-догами и, разумеется, рисуют — арт-объект во дворе команда создаст прямо во время мероприятия. Соответствующее музыкальное сопровождение обеспечат участники ГОСТ звук и Deficit records OL и Lapti, а за рэп-часть ответят Kreem, Snek и Kasseta91 с лайвами на летней сцене. Начало в 18:00. Подробности: https://www.facebook.com/events/285773338893190/

Погрузиться в атмосферу Италии . С 20 по 22 июля на дизайн-заводе «Флакон» при поддержки компании «Умалат» пройдет фестиваль Italian Summer Weekend. Гости мероприятия смогут продегустировать сыры брендов Unagrande и Pretto, изготовленные по классической итальянской рецептуре. Кроме того, посетителей ждут кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров Сальваторе Бурго и Сергея Чернышева . Они поделятся секретами приготовления пасты, закусок, десертов и других итальянских блюд, которые так легко сделать с использованием сыров Unagrande и Pretto. Ведь главный принцип итальянской кухни — готовить только из качественных и свежих продуктов. Вход свободный.

Посмотреть спектакль. В павильоне 69 ВНДХ в рамках IV ежегодного международного фестиваля искусств «Вдохновение» с 20 по 29 июля 2018 года состоится спектакль всемирно известного проекта — немецко-швейцарской театральной группы Rimini Protokoll под названием Situation Rooms. Это иммерсивный проект, который родился из большого социального исследования-эксперимента. В нем показаны истории 20 героев из самых разных стран, которым в том или ином виде пришлось столкнуться с войной. Погрузившись в атмосферу происходящего, встав на место героя, зрители смогут узнать, что они пережили.

Съесть вкусный ужин. До 23 июля в Москве проходит первый российский фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре Eat Film Festival. Концепция фестиваля — абсолютно новый для москвичей гастрономический опыт: показы документальных фильмов о главных трендах и людях, вершащих революцию не только в своих ресторанах, но и в умах огромного числа последователей, совмещаются с вечеринками, ужинами и дискуссиями с героями и режиссерами фильмов. 22 июля в Touché состоится завершающий фестиваль ужин с шеф-поваром парижского ресторана Yam`Tcha (1 звезда «Мишлен») Аделин Граттар. Кухня Yam`Tcha уникальна по своей концепции, поскольку она тонко воплощает суть ее создания — встреча двух культур и вкусов. Здесь соединяются традиции китайской кухни с современной парижской. Аделин удается вбирать лучшее от двух столь разных подходов к гастрономии и воплощать лучшие идеи в жизнь. Партнер фестиваля — шотландский односолодовый виски The Singleton, по традиции предложит идеальное сочетание к блюдам от Аделин в формате фудпейринг.

Принять участие в спиритическом сеансе. 22 июля творческий квартал Vernissage и «Квестория» проведут «Спиритический сеанс». Присоединиться к живому квесту и найти убийцу лорда Корнуэлла сможет любой, кто приедет в вечернем платье или строгом костюме и сделает об игре пост у себя в социальных сетях. Живой квест — интеллектуальная игра, построенная на общении. Каждый из участников на полтора-два часа перевоплотится в другого человека — в зависимости от роли, которая ему достанется. Каждая роль имеет свою легенду и цель — например, раскрыть убийство или наоборот уйти от наказания, пустить полицию по ложному следу или предотвратить новое преступление. Свои цели и задачи игроки узнают из буклетов, которые раздаются перед началом вместе с общей легендой игры.