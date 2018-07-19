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В Петербурге украли старинные кованые ворота с дореволюционного дома
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В Петербурге украли старинные кованые ворота с дореволюционного дома 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге украли исторические ворота в центре города, пишет АН «Оперативное прикрытие».
Пропажу обнаружили жители дома № 18 на Кирилловской улице. Неизвестные в форме рабочих ЖКС сняли старинные дореволюционные кованые ворота. В самом сервисе ничего о таком «демонтаже» не знают.
По закону, ворота — это общее имущество. Собственники квартир не давали разрешения на работы, связанные с ними. А тем более на демонтаж. Градозащитники обратились в КГИОП и полицию.
Подробности исчезновения исторических ворот будут выяснять правоохранительные органы.
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