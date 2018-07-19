В Петербурге украли старинные кованые ворота с дореволюционного дома

Санкт-Петербурге украли исторические ворота в центре города, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Пропажу обнаружили жители дома № 18 на Кирилловской улице. Неизвестные в форме рабочих ЖКС сняли старинные дореволюционные кованые ворота. В самом сервисе ничего о таком «демонтаже» не знают.

По закону, ворота — это общее имущество. Собственники квартир не давали разрешения на работы, связанные с ними. А тем более на демонтаж. Градозащитники обратились в КГИОП и полицию.