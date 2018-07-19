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Во время ЧМ-2018 Санкт-Петербург посетили 700 тысяч человек
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Во время ЧМ-2018 Санкт-Петербург посетили 700 тысяч человек 

Мир24 24 минуты назад
В период чемпионата мира по футболу Санкт-Петербург посетили порядка 700 тысяч гостей, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости».
При этом более 70% туристов составили иностранные граждане. Мероприятия мундиаля сопровождали около четырех тысяч волонтеров.
Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В финале сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии, став двукратным обладателем Кубка мира ФИФА.
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