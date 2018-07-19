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Более 20 семей из района Аэропорт получили матпомощь с начала года
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Более 20 семей из района Аэропорт получили матпомощь с начала года 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Около 60 тысяч рублей с начала 2018 года было выделено на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным жителям района Аэропорт. Об этом рассказали на прошедшей 18 июля встрече главы управы с местными жителями. Среди обратившихся — ветераны труда, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи.
— В рамках социальной поддержки жителей района Аэропорт с начала года было рассмотрено 33 заявления об оказании финансовой помощи. Положительное решение специальная комиссия приняла по 23 обращениям, — пояснил представитель отдела управы по социальной работе.
Кроме того, в 2018 году проведен ремонт в трех квартирах ветеранов. Деньги для проведения работ выделены из бюджета города. (мю)
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