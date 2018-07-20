Российскую колбасу изымают с прилавков Северо-Казахстанской области Казахстана из-за несоответствия техническим регламентам 

Астана, 19 июля /Синьхуа/ — В Северо-Казахстанской области выявили и изымают колбасу российского производства из-за несоответствия требованиям пищевой безопасности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.
Колбасная продукция содержит высокие концентрации консерванта нитрита натрия и антибиотика левомицетина. Продукцию обнаружили в супермаркете в городе Петропавловск, в селе Тепличное в Кызылжарском районе и селе Пресновка в Жамбылском районе. —0—