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Российскую колбасу изымают с прилавков Северо-Казахстанской области Казахстана из-за несоответствия техническим регламентам
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Российскую колбасу изымают с прилавков Северо-Казахстанской области Казахстана из-за несоответствия техническим регламентам 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Новости УрФО
Астана, 19 июля /Синьхуа/ — В Северо-Казахстанской области выявили и изымают колбасу российского производства из-за несоответствия требованиям пищевой безопасности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.
Колбасная продукция содержит высокие концентрации консерванта нитрита натрия и антибиотика левомицетина. Продукцию обнаружили в супермаркете в городе Петропавловск, в селе Тепличное в Кызылжарском районе и селе Пресновка в Жамбылском районе. —0—
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