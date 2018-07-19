В Новосибирске ФАС получила жалобу на итоги «мусорного» конкурса

Уже прошло два года, как правительство региона и ООО «Экология-Новосибирск» заключили концессионное соглашение сроком на сорок лет. Оно предполагало создание двух мусоросортировочных комплексов (МСК) для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, двух полигонов захоронения мощностью по 297,2 тысячи тонн и всей сопутствующей инфраструктуры. Это позволило бы в дальнейшем закрыть выходящие из строя полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский».

Но «мусорная» концессия сразу же забуксовала, и ее действие было приостановлено врио губернатора Андреем Травниковым . Депутаты областного Законодательного собрания отмечали, что выполнение концессионных обязательств со стороны региона приведет к дополнительным расходам, если не будет обеспечен гарантированный соглашением объем отходов. Кроме того, реальной была угроза значительного повышения тарифов для населения на утилизацию коммунальных отходов. Недовольство депутатов вызывали параметры концессии с объемом инвестиций в 6,5 миллиарда рублей и гарантированным доходом концессионера в 121 миллиард рублей. Общественность не устроили предполагаемые места расположения полигонов, а также намерение концессионера использовать дорогостоящее американское оборудование.

Так или иначе, но, согласно федеральному законодательству, с 1 января 2019 года Новосибирская область должна перейти на новую систему обращения с отходами. Между тем в регионе пока не принята соответствующая территориальная схема.

Что касается проведенного конкурса по выбору регионального оператора, то новосибирская компания по переработке мусора «АвтоРециклинг» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу . По мнению генерального директора компании Дениса Орешкина, на конкурсе, по сути, не было конкуренции. Заявки подали ООО «Экология-Новосибирск» и АО «Экооператор», причем вторую члены конкурсной комиссии отклонили как «не соответствующую требованиям». В итоге остался только один участник.

О решении ФАС станет известно в ближайшие дни. Пока же конкурсная комиссия, которую возглавляет врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка , рекомендовала региональному министерству ЖКХ и энергетики заключить соглашение с ООО «Экология-Новосибирск». По условиям конкурсной документации срок его действия — десять лет.

Комментарий

Вадим Агеенко , заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области:

На сегодняшний день большая часть предложений депутатского корпуса учтена: снижен гарантированный объем отходов и размер гарантированного дохода концессионера, снят вопрос о предварительных расчетах предполагаемого к увеличению тарифа, а число полигонов будет увеличено с двух до четырех.