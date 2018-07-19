Ирина Кочуева на сессии «Новое качество жизни» рассказала, каким должен быть единый стандарт управления жилфондом

Напомним, первая стратегическая сессия прошла 18 июля в Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» и была посвящена вопросам ЖКХ, благоустройства и создания в целом комфортной городской среды в регионе.

Итогом работы этой и еще шести тематических сессий, которые будут проведены до сентября, должны стать новые идеи для стратегии развития Самарской области . Обсуждение ведется очень широким кругом экспертов, в который входя и чиновники, и бизнесмены, и простые горожане. Кстати, любой житель региона может внести свои предложения по усовершенствованию жизни в регионе на сайте 63lider.ru.

Как неоднократно заявлял глава региона Дмитрий Азаров , необходимо сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед. И сделать это нужно с учетом потребностей людей, подчеркивает глава региона. Поэтому он и инициировал столь широкое обсуждение проекта развития региона.

В рамках первой сессии работа велась на пяти площадках — пяти тематических секциях. Вопрос внедрения единого стандарта управления многоквартирными домами обсуждался на площадке «Совершенствование системы управления жилфондом».

"В настоящий момент у нас нет такого стандарта", — отметила Ирина Кочуева и добавила, что необходимо разработать документ, который будет содержать в себе три элемента.

"Первое — это гражданско-правовые отношения между собственниками домов и управляющими организациями. Второе — это единый подход к расчетам жителей за коммунальные услуги, чтобы была прозрачность. Мы должны посоветоваться с людьми о том, какой лучше сделать систему расчета. Жители должны понимать, за что они платят. Третий момент — это контроль за расходами управляющих организаций со стороны собственников МКД. Если мы построим правовые, грамотные отношения между всеми участниками рынка ЖКХ, то проблем в этой сфере станет гораздо меньше", — убеждена она.