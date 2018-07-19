АМПП призвал автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра 

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.
«В данный момент на Москву обрушился ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом. Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, связанных с плохой видимостью», — подчеркнули в пресс-службе.
В АМПП также посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями.
«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — заключили в пресс-службе.
Ранее Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 19 июля 2018 г., из-за грозы, дождя и сильного ветра. По прогнозам синоптиков, при грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/c. В центре погоды «Фобос» сообщили, что к выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.