АМПП призвал автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«В данный момент на Москву обрушился ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом. Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, связанных с плохой видимостью», — подчеркнули в пресс-службе.

В АМПП также посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями.

«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — заключили в пресс-службе.