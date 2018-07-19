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В Кострому из Нижнего Новгорода прибыл «Орел»
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В Кострому из Нижнего Новгорода прибыл «Орел» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Наш город посетили активисты Нижегородского регионального отделения Русского географического общества (РГО) во главе с председателем Светланой Соткиной, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Представители дружественной организации совершили историко-познавательный памятный поход, посвященный 100-летию убиения царской семьи с посещением Ипатьевского монастыря. Нижегородцы поучаствовали в Божественной литургии в день памяти святых Царственных страстотерпцев, ознакомились с достопримечательностями Костромы, при этом в качестве гида выступил председатель Костромского областного отделения РГО Роман Рябинцев.
Любопытно, что «соседи с юга» прибыли в наш город, конечно же, не пешком, но и не поездом и даже не автомобилем, а речным путем:
Наша яхта «Орел» названа в честь одноименного русского корабля, спущенного на воду 350 лет тому назад, то есть в 1668 году, — рассказывает руководитель историко-географического проекта «Русская цивилизация» Сергей МАЛИНОВСКИЙ. — Первый военный корабль страны, малый фрегат «Орел», построенный по указу царя Алексея Михайловича, был спущен на воду в селе Дединово Коломенский уезда. А оснастили и вооружили судно (предположительно, более чем 20 пушками) у нас — в Нижнем Новгороде, после чего фрегат приняли в государеву службу. Интересный факт: именно на этом корабле был впервые поднят флаг, наделенный статусом государственного флага России. Неясно, каким он был по виду и размеру, единственно, что известно — являлся он триколором, поскольку на него была отпущена белая, синяя и красная материя. Первой кампанией корабля стало плавание к Хвалынскому (ныне Каспийскому) морю.
А вот современный «Орел», водоизмещением пять тонн, совершил переход по маршруту: Городец (что под Нижним Новгородом) — Кинешма — Плёс — Кострома. Однако в нескольких километрах от центра нашего города яхта была остановлена железнодорожным мостом, поскольку высота ее мачты (16,40 м), по-видимому, на один метр превышала подмостовой габарит, определенный для безопасного прохода судов.
Впрочем, этот казус абсолютно не повлиял на отзывы гостей о Костроме. Сергей Малиновский: «Замечательный город со своеобразным, исторически сохраненным внешним обликом, в котором чувствуется русский дух». Светлана Соткина: «Еще один прекрасный город на Волге, с просторной набережной, с ухоженными парками и хорошими людьми. Ждем костромичей на нижегородской земле…»
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