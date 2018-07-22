Видео: Гризманн привёз кубок чемпионата мира в свой родной город

Гризманн появился с кубком на балконе здания на одной из площадей города, на которой собрались сотни жителей города. Также футболист вместе с членами семьи продемонстрировал свой фирменный танец.

Видео доступно на «Чемпионате».

Макон, население которого по статистике на 2006 год составляет 34 тыс. жителей, расположен в регионе Бургундия — Франш-Конте.

На ЧМ-2018 Гризманн отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в семи матчах.