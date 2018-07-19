Студенты в Британии закрасили стихи Киплинга из-за его расистских взглядов

В Манчестере студенты закрасили стихотворение Редьярда Киплинга на стене студенческого союза.

Учащимся местного университета показались неуместными строки стихотворения «Если…» из-за расистских взглядов автора. «Киплинг известен своим авторством расистского стихотворения „Бремя белого человека“ и большим количеством других работ, нацеленных … на обесчеловечивание цветных людей», — заявили активисты.

По их словам, пишет РИА Новости , стихи Киплинга неуместно смотрятся в студенческом союзе, который назван в честь известного южноафриканского активиста и борца с апартеидом Стива Бико.