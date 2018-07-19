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Усадьбу Михалково включили в проект «Гуляем по Москве»
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Усадьбу Михалково включили в проект «Гуляем по Москве» 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Бесплатные экскурсии для горожан проведут в усадьбе Михалково 31 июля и 10 августа. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Гуляем по Москве». Гиды расскажут, как создавался парк несколько веков назад и какие растения цвели здесь тогда.
«На экскурсии также расскажут, как разбогател хозяин имения и наставник императора Павла I Никита Панин. Кроме того, гости смогут узнать причину, по которой он попал в немилость Екатерины Великой — матери своего любимого ученика», — уточняется на официальном сайте мэра Москвы
Экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие в прогулке необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу могут войти до 60 человек. (мю)
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