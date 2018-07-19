Ещё
На встрече с жителями в Хорошево-Мневниках обсудили социальную работу с населением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На встрече с жителями в Хорошево-Мневниках обсудили социальную работу с населением 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Встречу с жителями в Хорошево-Мневниках провел исполняющий обязанности главы управы района Петр Сидоров. Речь шла о социальной работе с населением.
С докладами выступили заместитель главы управы по работе с населением Мария Менжевицкая, заведующая филиалом «Хорошево-Мневники» ТЦСО «Щукино» Ирина Белоус, начальник отдела социальной защиты населения района Хорошево-Мневники Ирина Петрушина, главный врач поликлиники № 115 Елена Степанюченко.
Выступающие говорили об оказании адресной социальной помощи нуждающимся, о правилах получения такой помощи и о других льготах. Также было отмечено, что в текущем году адресную социальную помощь получили уже 400 жителей района Хорошево-Мневники на общую сумму 3 254 000 рублей. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
На улице Нижние Мневники восстановили освещение В библиотеке № 240 на Паршина проведут кинолекторий к юбилею Валентина Пикуля Артисты Дома романса выступят в Хорошево-Мневниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России201
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство50
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Казаки просят отменить пенсии568
Путин допустил обострение ситуации на Украине230
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение