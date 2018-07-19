На встрече с жителями в Хорошево-Мневниках обсудили социальную работу с населением

Встречу с жителями в Хорошево-Мневниках провел исполняющий обязанности главы управы района Петр Сидоров . Речь шла о социальной работе с населением.

С докладами выступили заместитель главы управы по работе с населением Мария Менжевицкая, заведующая филиалом «Хорошево-Мневники» ТЦСО «Щукино» Ирина Белоус, начальник отдела социальной защиты населения района Хорошево-Мневники Ирина Петрушина, главный врач поликлиники № 115 Елена Степанюченко.

Выступающие говорили об оказании адресной социальной помощи нуждающимся, о правилах получения такой помощи и о других льготах. Также было отмечено, что в текущем году адресную социальную помощь получили уже 400 жителей района Хорошево-Мневники на общую сумму 3 254 000 рублей. (ео)