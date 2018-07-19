Родные жертв авиакатастрофы заключили первые мировые соглашения с FlyDubai в суде Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. / ТАСС /. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел в закрытом режиме 15 исков о компенсации морального вреда к авиакомпании FlyDubai от родственников жертв авиакатастрофы 2016 года, по двум искам уже заключено мировое соглашение. Об этом сообщили ТАСС в отделе делопроизводства суда.

"За 17 [июля] пять было [рассмотрено], из них по одному уже подписано мировое соглашение, три отложены в связи с подготовкой мирового, одно без рассмотрения [оставлено] по ходатайству истца. Вчерашние — два отложены, одно [мировое соглашение] заключено. Одно сегодня заключено мировое, шесть отложены в связи с заключением мирового соглашения на 23 августа", — сказала собеседница агентства.

Суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме исков к авиакомпании FlyDubai 16 мая. Всего в суд поступило 34 иска к перевозчику, следующие заседания пройдут 2,3 и 23 августа. В компании FlyDubai ранее ТАСС сообщили, что им известно об этих судебных делах.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года завершал регулярный рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на взлетно-посадочную полосу аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров, в том числе 44 гражданина России , и семь членов экипажа.

Иски к FlyDubai

Адвокат Всеволод Сазонов , представляющий интересы истцов, сообщал, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) иск о взыскании компенсаций с FlyDubai, он принят к рассмотрению. По его словам, ни FlyDubai, ни страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов». Адвокат отметил, что большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие $10-20 тыс.».

В пресс-службе авиакомпании FlyDubai сообщали, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров, погибших при крушении самолета в Ростове-на-Дону.

Как сообщил Сазонов, слушание по делу в суде ОАЭ продолжается до сих пор, так как «официального заключения о том, что имеется вина перевозчика — авиакомпании FlyDubai — нет, а есть лишь промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия» со стороны Межгосударственного авиационного комитета