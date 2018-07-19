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Аэропорт Норильска после реконструкции сможет принимать любые типы воздушных судов
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Аэропорт Норильска после реконструкции сможет принимать любые типы воздушных судов 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Аэропорт Норильска после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) сможет принимать любые типы воздушных судов. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель проектов реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Старостин.
"Эта полоса способна принимать любые типы воздушных судов. По госконтракту гарантия — пять лет. Если что-то случится, наши специалисты приедут в Норильск и сделают ремонт. Но по опыту отмечу: лет десять можно будет не беспокоиться", — сказал Старостин.
По словам Старостина, работа ведется круглосуточно, единовременно на площадке 245 человек. «Работы еще много, но основная часть полосы уже готова», — сказал он.
Как сообщалось ранее, последний этап реконструкции ВПП пройдет с 4 июня по 22 сентября. В этот период эксплуатируемая часть полосы составит чуть более 1,7 тыс. м, что позволит осуществлять полеты малых воздушных судов и Boeing 737-800.
Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году. Работы по обновлению инфраструктуры ведутся только в теплое время года. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», 9,6 млрд рублей на ее реализацию направили из бюджета, 3 млрд рублей — компания «Норникель».
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