В Омской области будут развивать этнографический туризм

Известный телеведущий Пьер-Кристиан Броше приехал в регион, чтобы снять фильм для канала «Культура». Побывав в разных уголках Прииртышья, он подготовил четыре ролика, полагая, что сюжеты о традициях народов, населяющих эту сибирскую территорию, могут быть интересны и телезрителям, и потенциальным туристам.

— Я побывал уже во многих самобытных уголках России и должен сказать, что Омская область в своем роде уникальная, поскольку здесь огромное число мест компактного проживания этносов. Немецкие, литовские, белорусские, украинские, казахские деревни раскинулись повсюду. В каждом селе — дом культуры. Таким образом созданы условия для сохранения национальных традиций, языка, обы-чаев, народного творчества, — поделился наблюдениями Броше. — Все, что я увидел, очень интересно. Поэтому я снял сразу четыре абсолютно оригинальных сюжета, которые телезрителям программы «Моя любовь — Россия!» покажут в сентябре этого года.

По словам телеведущего, Омская область вполне подходит для развития этнографического туризма. Ведь каждое село — это особая культура, уклад, стиль жизни, кухня. В одном, точно так же, как в глубокую старину, празднуют Сабантуй. В другом справляют казачьи свадьбы в соответствии с исконным обычаем. В третьем сохранили традиции разведения породистых лошадей, а детей едва ли не с младенчества сажают в седло. Все это может быть весьма любопытно и поучительно не только гостям, но и жителям региона. Поэтому начинать следует с развития местного туризма, так как даже сами омичи почти ничего не знают о том, что находится у них под боком.

— А когда узнают, захотят вернуться, увидеть что-то еще, нач-нут делиться впечатлениями, рассказывать друзьям и знакомым. Кто-то, возможно, потом этим «заболеет» и откроет постоялый двор, кафе, сувенирную лавку, — полагает Боше. — Все начинается с малого. На моей родине во Франции туризм тоже начинался с небольших гостиниц и ресторанчиков.

Власти в развитии этнотуров видят другие горизонты. По мнению специалистов, эта сфера может стать основой для формирования брендов региона, но, главное, она способна стимулировать строительство инфраструктуры сельских территорий, создавать новые рабочие места. По статистике 85 туристов — это одно постоянное рабочее место. И если самобытную деревню посетило 350 гостей, уже может идти речь о четырех трудоустроенных жителях, делятся подсчетами экономисты.

В Омской области немало мест, способных стать такими центрами притяжения. Это и знаменитые пять озер с целебной серебряной водой, и единственный в стране сельский зоопарк, и Сибирский тракт, и Шелковый путь.

Однако есть и немало проблем.

— В случае ненастья озеро Линево из-за раскисших дорог становится недосягаемым. В Большеречье не развита сеть гостевых домов, а местная гостиница пребывает в том же плачевном состоянии, что и тридцать лет назад. Туроператоры во многих районах вообще не знают, как составить договор и что такое безналичный расчет, — перечисляет директор компании «Евразия-тур» Сергей Севастьянов

Проблемой оборачивается даже обустройство в бойком месте санузла. Сейчас в большинстве сел он в лучшем случае представлен обычной деревянной уборной.

Вызывает вопросы и система ценообразования. Для того чтобы посмотреть, как в Сибири плетут кружева и доят корову, столичному жителю придется выложить пятьдесят-семьдесят тысяч рублей за недельный тур, включая оплату перелета. Столько же стоит отдых в отелях Турции по системе «все включено». Так что властям и предпринимателям есть, о чем подумать.

Тем не менее специалисты полагают, что это не повод опускать руки. Сейчас в регионе составляют карту туристических маршрутов, чтобы на ее основе разработать программу развития отрасли.

Справка «РГ»