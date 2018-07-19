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S&P отозвало рейтинги БНП Париба Банка по его просьбе
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S&P отозвало рейтинги БНП Париба Банка по его просьбе 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало у БНП Париба Банка долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента, находившиеся на уровне «ВВВ-/А-3». Как отмечается в сообщении S&P, рейтинги отозваны по просьбе эмитента.
«Рейтинги отражают наше мнение о высокой стратегической значимости АО «БНП Париба Банк» для французской банковской группы BNPP и ограничены уровнем суверенных рейтингов Российской Федерации. Позитивное влияние на нашу оценку кредитоспособности банка по-прежнему будет оказывать поддержка со стороны материнской организации, однако кредитоспособность суверенного правительства останется фактором, ограничивающим нашу оценку», — говорится в релизе агентства.
На момент отзыва прогноз по рейтингам был «стабильным», отражая аналогичный прогноз по рейтингам РФ: банк ведет операционную деятельность исключительно на российском рынке и, как следствие, подвержен страновым рискам России.
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