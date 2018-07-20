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В НИЯУ МИФИ будут готовить разработчиков «умной» техники будущего
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В НИЯУ МИФИ будут готовить разработчиков «умной» техники будущего 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Префектура Южного административного округа города Москвы
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Институт физико-технических интеллектуальных систем (ИФТИС) создан в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (Москва) с целью подготовки высококвалифицированных специалистов-разработчиков «умной» техники для важнейших отраслей российской промышленности, в том числе атомной, сообщила пресс-служба вуза.
Для таких предприятий, как, в частности, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома) требуются специалисты-разработчики перспективных, так называемых киберфизических приборов и систем, отмечается в сообщении. Такие устройства объединяют встроенные сенсорные элементы, исполнительные устройства и средства интеллектуальной обработки данных, что обеспечивает им возможность автономного самоуправления, самообучения и самодиагностики.
Сенсоры на этих устройствах реагируют на самые разные физические явления, процессы и параметры, такие как ускорение, давление, температура, излучения всех видов. Подобные системы уже создаются и серийно производятся во ВНИИА, отмечает пресс-служба НИЯУ МИФИ. «Они будут основой всей высокотехнологичной аппаратуры ближайших десятилетий», — указывается в сообщении.
На кафедрах ИФТИС планируется обучение студентов следующим основным образовательным программам: «Ядерное, электрофизическое и киберфизическое приборостроение»; «Информационно-измерительные системы физических установок»; «Электроника и автоматика физических установок»; «Конструирование мехатронных, робототехнических и киберфизических устройств для атомной отрасли»; «Технология и материалы киберфизических приборов и систем». Студенты также смогут проходить еженедельную стажировку на предприятиях, начиная со второго курса.
Полномасштабный прием на первый курс бакалавриата ИФТИС будет организован в 2019 году.
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