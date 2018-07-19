В Тамбове 24-летнюю девушку подозревают в убийстве младенца

Тамбове молодую мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба регионального СК.

В реанимацию одной из городских больниц в тяжелом состоянии поступила 24-летняя девушка. Медики заметили, что пациентка недавно пережила роды. Однако девушка отрицала даже сам факт беременности.

Во время осмотра жилища роженицы оперативники нашли в нише кресла пакет, в котором находилось завернутое в плед тело новорожденного ребенка. Рост и вес младенца указывали на его недоношенность.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», назначили ряд экспертиз и опрашивают родственников девушки. Точную причину смерти малыша установит судебно-медицинская экспертиза.