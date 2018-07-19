Ещё
В Тамбове 24-летнюю девушку подозревают в убийстве младенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тамбове 24-летнюю девушку подозревают в убийстве младенца 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В Тамбове молодую мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба регионального СК.
В реанимацию одной из городских больниц в тяжелом состоянии поступила 24-летняя девушка. Медики заметили, что пациентка недавно пережила роды. Однако девушка отрицала даже сам факт беременности.
Во время осмотра жилища роженицы оперативники нашли в нише кресла пакет, в котором находилось завернутое в плед тело новорожденного ребенка. Рост и вес младенца указывали на его недоношенность.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», назначили ряд экспертиз и опрашивают родственников девушки. Точную причину смерти малыша установит судебно-медицинская экспертиза.
АиФ: последние новости
В Белгороде временно запретят проезд по улице Зареченская Добровольное медицинское страхование набирает популярность у населения Нашествие лягушек в Воронеже сняли на видео
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России173
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии579
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство32
Путин допустил обострение ситуации на Украине239
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение