Запретитель Pokemon Go, депутат разных партий и русский сын Уго Чавеса: знакомьтесь ближе со своими кандидатами в депутаты Госдумы

Все партийные кандидаты в депутаты Госдумы представили в облизбирком документы на регистрацию. Всего получилось семь человек, претендующих на освободившееся место Владимира Васильева . ТИА предлагает познакомиться с ними поближе.

Вадим Соловьев — пожалуй, самый известный из всех кандидатов. Депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ , руководитель Юридической службы ЦК КПРФ. С 2004 года секретарь Центрального комитета КПРФ.

Известен в Тверской области тем, что был не допущен к губернаторским выборам из-за недостаточного количества собранных подписей. Кроме того, несколько из них признали недостоверными. Отказ от участия в выборах сопровождался громкими судебными разбирательствами и заявлениями. Впрочем, закончилось все это ровным счетом ничем. Верховный суд отказал Вадиму Соловьеву в праве баллотироваться на пост губернатора.

Но это не все. Вадим Соловьев известен громкими заявлениями. В 2015 году он предложил привлекать к уголовной ответственности за публичные призывы к переселению за границу. 26 января 2016 года сказал, что в эпидемии гриппа в России виновато правительство США . В июле того же года выступил за полный запрет игры Pokemon Go на территории России: Когда эта игра возникла, весь мир сошел с ума. Когда начинают от безделья играть в эти надуманные игры, когда этим увлекаются и взрослые, и молодежь, и люди вместо того, чтобы заниматься серьезными делами. Это заменители жизни, как карты, как наркотики и так далее. Поэтому я сторонник того, чтобы этот бред запретить в России, чтобы не навязывать виртуальную реальность и не подменять жизнь такими играми. Александр Гришин — многогранная личность. Бывший яркий коммунист, параллельно с этим эсер, а ныне — представитель партии пенсионеров. Бывший депутат Законодательного Собрания, известен судебными разбирательствами с прокуратурой , в ходе которых стало известно много интересных фактов из его биографии.

Родился 14 марта 1953 года. В 1984 году был избран секретарем парткома стройтреста № 162 с правами райкома.

В 1990 году с отличием окончил Ташкентскую высшую партийную школу. Работал в горкоме, обкоме партии.

С 1992 по 1994 год — главный инженер ПМК-340, главный инженер строительного управления стройтреста № 1 города Твери , а с 1994 года — генеральный директор строительной организации «Проект-2000».

Был депутатом Законодательного Собрания Тверской области третьего созыва. Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидат в члены ЦК КПРФ.

Александр Гришин прославился судебными тяжбами с прокуратурой:

ООО «Проект-2000» занималось в 2009 г. строительством здания прокуратуры в Западной Двине. По договору объем работ составил 14 миллионов рублей. Однако директор ООО «Проект-2000» — Гришин — посчитал, что сделано было больше на 4 миллиона рублей, и потребовал доплатить. Между тем он не просто являлся депутатом Законодательного Собрания, а работал в нем на постоянной основе. То есть числился в штате и получал зарплату и, следовательно, не мог одновременно заниматься каким-либо бизнесом.

Пока прокуратура выясняла, кем является Гришин — депутатом или бизнесменом — оказалось, что он и вовсе числится депутатом двух партий — КПРФ и "Справедливой России"

Теперь в депутаты Госдумы он будет баллотироваться от Партии пенсионеров.

Сергей Юровский — функционер партии «Справедливая Россия». Родился в 1973 году в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области . Историк и журналист по образованию и руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия». Действующий депутат Тверской городской Думы. Вместе с другими оппозиционными партиями выступал за открытость заседаний и комитетов горДумы.

В своем Фейсбуке делится, в основном, новостями о себе.

Леонид Булатов от партии ЛДПР — вся жизнь связана с Нелидово , поэтому в Твери мало известен.

Родился 8 ноября 1964 года в деревне Бор Нелидовского района. Работал на Нелидовском заводе гидравлических прессов в разных начальствующих должностях, затем в ООО «Нелидовпрессмаш», ЗАО «НелидовПрессМаш», возглавлял местный МУП «Вираж». С 2017 года помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Морозова А. Ю. по работе в Тверской области, координатор Тверского регионального отделения ЛДПР. Действующий депутат Тверской горДумы и единственный представитель партии в ней.

Известен курьезной, но пламенной речью по обвинению "Единой России" в блокировке работы оппозиционных партий и отсутствии выбора на выборах мэра. Спич Леонида Булатова закончился призывом голосовать… за Алексея Огонькова (кандидата, поддерживаемого «ЕР») — «потому что он единственный из кандидатов, кто провел встречу с оппозиционерами».

Это все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы.

Документы на регистрацию в облизбирком позже подали еще три человека. Они пока не зарегистрированы, но имеют все шансы. Знакомьтесь — Клейменов Илья от коммунистической партии «Коммунисты России», Сергей Веремеенко от «Единой России» и единственный кандидат-самовыдвиженец — Жегунов Сергей Михайлович, который ещё должен собрать подписи избирателей в поддержку себя.

Илья Клейменов — медик и бывший коммунист в КПРФ. Родился 3 июля 1980 года в Калинине. За плечами — Тверская государственная медицинская академия и Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина. Работает врачом.

С 1996г. параллельно с учебой и работой по специальности принимает активное участие в политической деятельности на общественных началах.

Инициатор и участник воссоздания комсомола, делегат Учредительного съезда СКМ РФ (1999 г.). В течение 5 лет был секретарем обкома комсомола по идеологии. Дважды избирался Первым секретарем Центрального райкома КПРФ г. Твери (в 2002г. и в 2004г.).

В 2004 году добровольно вышел из КПРФ в знак протеста с соглашательской политикой её «верхушки».

С 2004г. — Первый секретарь Тверского обкома ВКПБ. С 2009-го Первый секретарь Комитета Тверского областного отделения «КОММУНИСТОВ РОССИИ», член Центрального Комитета партии.

Выступает резко против пенсионной реформы.

На своей страничке ВКонтакте опубликовал видео, как дарит флаг коммунистов России президенту Венесуэлы Николасу Мадуре.

И выступая преед венесуэльцами говорит: "Я один из русских сыновей Чавеса".

Сергей Веремеенко — единоросс-депутат в Законодательном Собрании Тверской области. По версии русского журнала Forbesза за май 2008 года, находился на 76-м месте в списке самых богатейших россиян.

Как пишет Википедия, является учредителем благотворительного фонда «Имэн Кала», из средств которого намерен завершить строительство самой высокой в России соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе . Трижды женат, имеет пятерых детей.

В последнее время ранее абсолютно не публичный, появляется на каждом мало-мальски важном мероприятии, вне зависимости от направления.

В официальном отчете о доходах указана сумма 31 млн 696 тысяч 914 рублей (более 81 млн рублей он заработал в 2016 году). В собственности у депутата, в том числе, несколько десятков земельных участков, девять жилых домов, квартира, несколько гаражей, гостиница и другие. Также он владеет автомобилями Mercedes S500, Mitsubishi L200 и BMW 760 L.

1981-1989 гг. — старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедрой, заведующий отраслевой лабораторией Госкомнефтепродукта РСФСР при Уфимском нефтяном институте;

1989-1992 гг. — заместитель генерального директора Западно-Сибирского инженерного центра Всесоюзного института по строительству трубопроводов, г. Сургут

2003-2004 гг. — управляющий директор Межпромбанка;

2004-2016 гг. — вице-президент Российской инженерной академии, президент Фонда содействия развитию регионов, сопредседатель президиума высшего инженерного Совета РФ, председатель Совета директоров ОАО «Всероссийский институт легких сплавов»;

с 2011 — член правления РСПП. Председатель Комиссии РСПП по туризму, индустрии гостеприимства и отдыха;

с 06.2011 — президент Фонда содействия развитию регионов.

К слову, эксперты в один голос ещё во времена праймериз «ЕР» говорили о победе Веремеенко на выборах в депутаты Госдумы. Поживем— увидим.

И, наконец, последний кандидат-самовыдвиженец — Сергей Жегунов. О нем мало, что известно. Из официальной информации: Жегунову Сергею Михайловичу 59 лет, кандидат проживает во Ржеве . Хотя он и самовыдвиженец, но партийный: занимает должность председателя Совета регионального отделения политической партии «Трудовая партия России» в Тверской области. Сергей Жегунов оканчивал Калининский сельскохозяйственный институт, сейчас временно безработный.

Вот в общем-то и все. 25 июля 2018 года заканчивается прием документов на регистрацию от желающих стать кандидатом в депутаты ГД. Дальше — выборы.