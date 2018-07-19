Ценители русского холодного оружия соберутся в Златоусте. 

В пятницу, 20 июля, в Златоусте начинает работу IV всероссийская научно-практическая конференция «Бушуевские чтения», которая пройдет в рамках III Бушуевского фестиваля гравюры и украшенного клинкового оружия, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу администрации Златоуста.
Форум соберет людей, неравнодушных к русскому холодному оружию — коллекционеров, мастеров-оружейников, экспертов по оружию и музейных сотрудников. В программе «Бушуевских чтений» — пленарные заседания, круглые столы по коллекциям златоустовского оружия в музеях России и зарубежных стран; производство холодного оружия в России XIX — XXI веков; жизнь и творчество мастеров-оружейников; технология изготовления и украшения клинков; оружейная сталь; выдающиеся металлурги и оружейники России и мира; исторические открытия в производстве металла; история образцов и шедевров оружейного и металлургического мастерства; музейные собрания оружия и военной техники; музейная военная экспозиция; использование новейших музейных технологий при экспонировании оружия; культурно-образовательная деятельность музеев в контексте истории оружия. На конференции, в том числе в режиме конференц-связи, прозвучат выступления специалистов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самары и Златоуста.
По словам главы Златоустовского муниципального округа Вячеслава Жилина, Бушуевские чтения стали уже традиционным и заметным событием не только в жизни Златоуста, но и России в целом. С каждым годом интерес к конференции возрастает, расширяется тематика, увеличивается количество участников. Иван Бушуев создал символ третьего по величине города Челябинской области — крылатого коня, а бушуевские клинки являются украшением лучших оружейных коллекций мира.