Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд перешел в «Лестер»

Как сообщает пресс-служба «Лестера», 25-летний вратарь подписал с клубом четырехлетний контракт.

Официально сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что Уорд перешел в Ливерпуля в 2012 году, но за первую команду отыграл только три матча, в которых пропустил шесть мячей. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в «Хаддерсфилд Таун», за который сыграл 46 встреч и пропустил 55 голов.

#lcfc have agreed terms with Liverpool for the transfer of goalkeeper Danny Ward 🦊👐#WelcomeWard ➡️ https://t.co/2CC0eNcLGr pic.twitter.com/raVR2abdUW

— Leicester City (@LCFC) 20 июля 2018 г.