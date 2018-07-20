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Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд перешел в «Лестер»
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Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд перешел в «Лестер» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Как сообщает пресс-служба «Лестера», 25-летний вратарь подписал с клубом четырехлетний контракт.
Официально сумма трансфера не разглашается.
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Напомним, что Уорд перешел в Ливерпуля в 2012 году, но за первую команду отыграл только три матча, в которых пропустил шесть мячей. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в «Хаддерсфилд Таун», за который сыграл 46 встреч и пропустил 55 голов.
#lcfc have agreed terms with Liverpool for the transfer of goalkeeper Danny Ward 🦊👐#WelcomeWard ➡️ https://t.co/2CC0eNcLGr pic.twitter.com/raVR2abdUW
— Leicester City (@LCFC) 20 июля 2018 г.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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