Да здравствует Европа!

Стало модным поносить Европу. Этим занимаются леворадикальные популисты и крайне правые, которых объединяет неприятие хода событий в Старом Свете (кроме того, их роднит также склонность к демагогии и вера в лидеров-спасителей). То же самое делает Трамп, который только что назвал своим врагом Евросоюз и заявил, что предпочитает Россию Китай , оплоты благоденствия и соблюдения прав человека. Иногда это делает даже замечательный Папа Франциск , который любит выдвигать Европе завышенные требования, но при этом хранил глубокое молчание вместе с Кастро в Гаване.

Это делают американские экономические гуру, в частности, тандем Кругман-Стиглиц, которые семь лет тому назад предрекали крах евро в течение «нескольких недель». Это делаем даже мы, обычные европейцы, не понимающие, что живем в одном из немногих мест, где болезнь не означает разорение, как это происходит в других странах (или просто смерть, если у тебя нет достаточных накоплений для оплаты сложного лечения). Мы также не ценим, что современная жизнь в европейских городах — спокойная, безопасная, с большим количеством пешеходных зон, красивая, изобилующая хорошими винами и развлечениями — имеет мало аналогов в мире. Съездите в США и убедитесь, что, за исключением трех-четырех городов, вы находитесь в полной зависимости от автомобиля, и замечательные прогулки по улицам в европейском стиле попросту невозможны.

Спросите у новых друзей Трампа, у русских и китайцев, о том, какими они пользуются трудовыми правами, и сравните их с европейскими. Спросите молодых мексиканцев или алжирцев, насколько доступно для них высшее образование, такое же ли оно простое как в Европе. Поговорите с турками, китайцами, русскими и спросите, как у них обстоят дела со свободой слова, которая для нас столь же естественна как возможность дышать.

Согласно всемирному опросу, проведенному Институтом Гэллапа в прошлом году, 700 миллионов человек хотят перебраться в другую страну. 21% из них отдают предпочтение США в качестве нового места жительства. Но есть еще более желанное место: страны ЕС, куда стремятся 23% опрошенных. Они все убежденные мазохисты? Что привлекает их в Евросоюзе, который считается из рук вон плохим идеологами «Лиги Севера», «Мы можем» (Podemos), Коалиции радикальных левых «СИРИЗА» и «Альтернативы для Германии » (AfD)?

Очень распространено также ложное представление о европейцах как о людях эгоистичных, которым неведомо чувство солидарности. Лишь в 2015 — 2016 годах страны ЕС приняли 2,4 миллиона иммигрантов. Мы даем им путевку в будущее, мы пытались интегрировать их в нашу жизнь, оказать им помощь, которую не оказывают другие богатые страны мира. Скольких беженцев приняла Япония Саудовская Аравия ? Цифра тяготеет к нулю.

У Европы есть свои недостатки. Ей необходимо ускорить развитие науки и передовых технологий. Нужно демократизировать ЕС. Более упорно работать, поскольку десятилетия сытой жизни сделали ее ленивой. И избавиться от идиотского популизма, затуманивающего ее рассудок. Я смотрю встречу Трампа и Путина, слушаю их заявления, и во мне тут же возрождается чувство оптимизма и осознание нашей ценности. Да здравствует Европа! Пусть живет и процветает.