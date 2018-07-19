«Алмаз-Антей» будет сотрудничать с регионами для увеличения доли гражданской продукции

"С нами можно иметь совместные предприятия. С Нижним Новгородом такие [есть], с Томском , с Петербургом , с Хабаровском . То есть вот в этих регионах у нас реально есть уже совместные проекты, большие проекты", — сказал он.

Ветров отметил, что концерн продолжает проводить встречи с представителями региональных предприятий, на которых рассказывает о возможностях сотрудничества. По его словам, конкурентные проекты концерн готов активно поддерживать за счет своих производственных, финансовых и административных возможностей. При этом он не стал озвучивать прогнозов по объемам производства гражданской продукции на предприятиях концерна, отметив, что «Алмаз-Антей» ориентируется на озвученные президентом цифры.