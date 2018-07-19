Техническому университету передали яйцо динозавра

Уникальный экспонат пополнил коллекцию музея естествознания Саратовского государственного технического университета. Об этом сообщает информационный портал вуза. Экспозицию теперь украшает фрагмент яйца из кладки динозавра-завропода, который обитал в позднюю эпоху мелового периода на территории современной Монголии

Как сообщил научный руководитель музея, подобные остатки яиц и даже целых кладок ученые находят чаще всего в районах так называемых «кладбищ динозавров». Одно из таких мест — пустыня Гоби в Монголии, где сегодня создан геопарк ЮНЕСКО . Именно там в 70-е годы прошлого века и было найдено яйцо. Его обнаружил известный саратовский палеонтолог профессор Виталий Очев. На этой территории он оказался как участник Российско-Монгольской экспедиции. Уникальный образец все эти годы хранился в коллекции друга и коллеги ученого — профессора Московского геологоразведочного университета Владлена Лозовского. После его смерти в этом году артефакт попал к доктору биологических наук Палеонтологического института Российской академии наук Игорю Новикову . И затем был передан СГТУ.

Завроподы (Sauropoda, буквально — ящероногие динозавры) — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых. Эти животные жили с юрского по меловой периоды (около 200—85 миллионов лет назад) на всех материках. Группа насчитывала около 130 видов. Наиболее известными представителями завропод являются диплодоки, брахиозавры, апатозавры.