Елена Макарова встретилась с жителями района 18 июля

Присутствующие выслушали доклад«О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района».

Помимо Елены Макаровой на встрече присутствовали первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Павел Кашеков, заместитель главы управы по работе с населением Ирина Кудинова , заместитель главы управы по вопросам строительства Петросян Акоп Вазгенович, заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Ирина Щепелева и представители Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».

В начале, предоставили слово врачу районной поликлиники №68 Пахуридзе Мариам Давидовне. Она рассказала об акции «Бесплатный онкоскрининг». Далее выступила заведующая ТЦСО Таганский филиал «Якиманка» Степанова Светлана Сергеевна , приглашавшая жителей, на участие в программе Мера Москвы «Активное долголетие». После, Ирина Щепелева зачитала доклад.

— В районе функционирует 426 предприятий потребительского рынка, 71 из которых открыто в 2017 году. Кроме того, сейчас работают 67 летних кафе. За прошлый год их количество увеличилось на 50 процентов, — сообщила она.

Ирина Щепелева добавила, что этим летом были установлены 17 торговых точек, где можно приобрести сезонные овощи, хлеб, мороженое, напитки и прочее.

После доклада жители района задали представителям управы вопросы. Они касались непосредственно темы встречи, сфер благоустройства и капитального ремонта.