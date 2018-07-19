Елена Макарова встретилась с жителями района 18 июля 

Присутствующие выслушали доклад«О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района».
Помимо Елены Макаровой на встрече присутствовали первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Павел Кашеков, заместитель главы управы по работе с населением Ирина Кудинова, заместитель главы управы по вопросам строительства Петросян Акоп Вазгенович, заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Ирина Щепелева и представители Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».
В начале, предоставили слово врачу районной поликлиники №68 Пахуридзе Мариам Давидовне. Она рассказала об акции «Бесплатный онкоскрининг». Далее выступила заведующая ТЦСО Таганский филиал «Якиманка» Степанова Светлана Сергеевна, приглашавшая жителей, на участие в программе Мера Москвы «Активное долголетие». После, Ирина Щепелева зачитала доклад.
— В районе функционирует 426 предприятий потребительского рынка, 71 из которых открыто в 2017 году. Кроме того, сейчас работают 67 летних кафе. За прошлый год их количество увеличилось на 50 процентов, — сообщила она.
Ирина Щепелева добавила, что этим летом были установлены 17 торговых точек, где можно приобрести сезонные овощи, хлеб, мороженое, напитки и прочее.
После доклада жители района задали представителям управы вопросы. Они касались непосредственно темы встречи, сфер благоустройства и капитального ремонта.