Столица Адыгеи готовится к зиме

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Майкопа к зиме планируется направить более 26 млн рублей

К новому отопительному сезону уже подготовлено 12 самых крупных городских котельных, обслуживающих густонаселённые микрорайоны. Всего в Майкопе работают 42 котельные и 16 центральных тепловых пунктов.