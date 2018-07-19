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Столица Адыгеи готовится к зиме
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Столица Адыгеи готовится к зиме 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Майкопа к зиме планируется направить более 26 млн рублей
К новому отопительному сезону уже подготовлено 12 самых крупных городских котельных, обслуживающих густонаселённые микрорайоны. Всего в Майкопе работают 42 котельные и 16 центральных тепловых пунктов.
В соответствии с графиками осуществляется восстановление и замена участков теплосетей, ремонт котлов, проводятся экспертизы промышленной безопасности котельного оборудования, другие обязательные работы, — рассказал мэр Майкопа Андрей Гетманов.
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