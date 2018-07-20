Новый мобильный оператор Тинькофф Мобайл появился на Юге России

По его словам, выбор этих регионов обусловлен наличием в них лучших возможностей для быстрого начала работы мобильного оператора. До конца 2018 года бренд Тинькофф Мобайл будет представлен в более чем 60 регионах России.

«У нас есть свои точки продаж. Но можно никуда не выходить за SIM-картой, а получить ее дома и продолжить обслуживание, не тратя свое время на посещение салонов связи и очереди», — отметил Георгий Чесаков.

Оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile, SIM-карту доставляет курьер в удобное место и время. Кроме того, стать клиентом Тинькофф Мобайл можно в собственных точках продаж оператора, в магазинах «Связной» и интернет-магазине svyaznoy.ru.

Важными преимуществами оператора также являются высокая скорость соединения и качество сервиса. Тинькофф Мобайл делает ставку на потребности клиентов.

«Мы каждый месяц обновляем мобильное приложение, дополняем функционал. В начале лета стартовали безлимитные мессенджеры в роуминге. Буквально на днях запустили подписку на сервис BOOM, которая позволяет слушать музыку в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» без расходования интернет-трафика. Каждый месяц мы реализуем что-то новое, развиваемся очень быстро», — рассказал Георгий Чесаков.

Кстати, для новых клиентов Тинькофф Мобайл проводит акцию «Удваиваем первый платеж». При первом пополнении баланса на счет абонента начисляется бонус, равный сумме платежа, который можно потратить на оплату связи.