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В Кирове предложили установить бронзовую скульптуру конькобежки Исаковой
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В Кирове предложили установить бронзовую скульптуру конькобежки Исаковой 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Эту инициативу обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике гордумы. Авторы идеи — региональная Федерация конькобежного спорта.
Предложение согласовали с родственниками конькобежки.
Власти поддержали идею, но посоветовали выбрать более заметное место для установки и учесть по этому поводу мнение создателя скульптуры. Окончательное решение планируется принять на заседании 25 июля.
Ранее «Крыминформ» сообщало о памятной доске в честь актёра Михаила Пуговкина в Ялте.
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