В Кирове предложили установить бронзовую скульптуру конькобежки Исаковой

Эту инициативу обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике гордумы. Авторы идеи — региональная Федерация конькобежного спорта.

Предложение согласовали с родственниками конькобежки.

Власти поддержали идею, но посоветовали выбрать более заметное место для установки и учесть по этому поводу мнение создателя скульптуры. Окончательное решение планируется принять на заседании 25 июля.