Сергей Сироткин: Мы находимся в начале позитивного пути

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвел итоги первого дня свободных заездов на этапе «Формулы-1» Гран-при Германии

— У нас была очень насыщенная программа в обеих сессиях. В основном мы фокусировались на переднем крыле. Мы нашли очень интересные и положительные моменты, которые дали нам нужный темп. В целом, это хороший шаг в правильном направлении. Теперь нам надо учесть результаты, чтобы в субботу получить максимальную отдачу от машины. Мы находимся в начале позитивного пути, — передает слова россиянина пресс-служба команды.

Напомним, Сироктин занял 19-е место во вторых свободных заездах.