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Сергей Сироткин: Мы находимся в начале позитивного пути
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Сергей Сироткин: Мы находимся в начале позитивного пути 

Российский стадион 27 минут назад
Фото: Российский стадион
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвел итоги первого дня свободных заездов на этапе «Формулы-1» Гран-при Германии.
— У нас была очень насыщенная программа в обеих сессиях. В основном мы фокусировались на переднем крыле. Мы нашли очень интересные и положительные моменты, которые дали нам нужный темп. В целом, это хороший шаг в правильном направлении. Теперь нам надо учесть результаты, чтобы в субботу получить максимальную отдачу от машины. Мы находимся в начале позитивного пути, — передает слова россиянина пресс-служба команды.
Напомним, Сироктин занял 19-е место во вторых свободных заездах.
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