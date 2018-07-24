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Василий Березуцкий рассказал о причинах завершения карьеры
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Василий Березуцкий рассказал о причинах завершения карьеры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий рассказал о том, как принимал решение завершить профессиональную карьеру, передает «Матч ТВ».
Футболист признался, что решил уйти из футбола вместе с братом Алексеем.
"У нас с братом одинаковые медицинские показатели, общая генетика. Мы посовещались семьями и пришли к этому решению. Понимали, что дальше будет хуже и хуже. Ничего страшного, футбольная карьера рано или поздно заканчивается. Одно дело уйти в 29, другое — в 36. Жизнь продолжается. Сейчас ЦСКА переживает переходный период, но я буду приходить и поддерживать клуб всеми своими силами", — сказал он.
Ранее Анатолий Бышовец назвал Березуцких «прекрасным примером» для подрастающего поколения.
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