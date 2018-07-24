Василий Березуцкий рассказал о причинах завершения карьеры

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий рассказал о том, как принимал решение завершить профессиональную карьеру, передает «Матч ТВ».

Футболист признался, что решил уйти из футбола вместе с братом Алексеем.

"У нас с братом одинаковые медицинские показатели, общая генетика. Мы посовещались семьями и пришли к этому решению. Понимали, что дальше будет хуже и хуже. Ничего страшного, футбольная карьера рано или поздно заканчивается. Одно дело уйти в 29, другое — в 36. Жизнь продолжается. Сейчас ЦСКА переживает переходный период, но я буду приходить и поддерживать клуб всеми своими силами", — сказал он.