Укрощение «дикого ангела»: как Наталия Орейро оказалась в шаге от семейной драмы

«Cambio Dolor» — моментально звучит в голове, стоит только услышать имя Наталии Орейро . В сердца и телевизоры российского зрителя уругвайская актриса ворвалась благодаря сериалу «Дикий ангел» — в компании со жгучим Факундо Арана. Любовь их персонажей, Милагрос и Иво, выглядела на экране настолько захватывающей и убедительной, что чувств от кинопары ждали и в реальной жизни. Наталии и Факундо не раз приписывали роман, оставшийся на деле лишь домыслом, — артисты до сих пор остаются приятелями, порой развлекая поклонников совместными снимками из серии «20 лет спустя».

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Время никого не щадит: Наталью Орейро не узнать на новых снимках40-летняя актриса выглядит старше своих лет, но она не планирует прибегать к услугам пластических хирургов. Но служебный роман в жизни брюнетки был. Еще до «Дикого ангела» и не менее популярного сериала «Богатые и знаменитые» актриса получила небольшую роль в теленовелле «Непокорное сердце», а в дополнение к ней — любовь с актером Пабло Эчарри. Он был старше на 7 лет, уже имел опыт в киноиндустрии, потому к амурным приключениям возлюбленной, необходимым по сюжету, относился с мудрым спокойствием.

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В свои 23 года Орейро призналась, что они с Пабло помолвлены, но свадьбу пока откладывают, набирая высоту в карьере. А ближе к 30 мечтают оставить съемки, создать семью, родить детей и уехать жить за город. Не сбылось: провстречавшись более 5 лет и пережив серьезную паузу в отношениях, Эчарри и Орейро все же расстались — окончательно и болезненно. Днем красавица спасалась новыми съемками и записями песен, а по вечерам оставалась один на один с навалившейся депрессией: «…мне было очень больно. Я возвращалась домой после дня напряженной работы, после того как целый день смеялась в студии, и начинала рыдать, иногда всю ночь. Плакала над тем, что прочитала о нас в газетах, над тем, что лю­ди меня спрашивали, плакала по любому поводу». К жизни Наталию вернуло знакомство с будущим супругом, музыкантом группы Los Divididos Рикардо Мольо . Он не походил на поклонников, окружавших звезду: разведенный, отец двоих детей, 40-летний не слишком общительный мужчина все же покорил «дикого ангела» — улыбкой и умению радоваться жизни. В начале 00-х влюбленные поженились: произнесли клятвы верности в лодке неподалеку от небольшого острова, а кольца заменили татуировкам на безымянных пальцах.

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О детях супруги мечтали 10 лет. Их стало трое в 2012-м: на свет появился сын пары Мерлин Атауальпа. С рождением ребенка жизнь актрисы перевернулась с ног на голову, молодая мама едва могла совмещать работу и заботу о сыне. Первый день рождения мальчика она пропустила из-за съемок. Когда Ата сильно заболел, Наталия вновь была далеко: «Мне накладывали грим, а я плакала, не могла остановиться», — вспоминает актриса. Воспитание сына во многом взял на себя Мольо — няни, детский сад, занятия, родительские собрания — и никогда не упрекал возлюбленную: «Он радуется моим достижениям и верит в меня больше, чем кто-либо другой. Для меня это важно, потому что, хотя я и выгляжу уверенной в себе женщиной, я довольно наивна и часто тревожусь из-за всего. А Рикардо меня понимает настолько хорошо, что я порой удивляюсь», — делилась актриса. В 2015-м на экраны вышел новый аргентинский сериал «Среди каннибалов». Главных героев и любовников в ленте играли Наталья Орейро и 37-летний Бенхамин Викунья (на фото справа) — и заигрались. На вечеринках, посвященных картине, актеры не отходили друг от друга, позировали в обнимку и устраивали жаркие танцы. Поведение мужчины и женщины начали было списывать на рекламный ход — мол, чего ни сделаешь ради привлечения внимания к мыльной опере — но Викунья заявил, что разводится с супругой. А вскоре и Наталия покинула дом, в котором жила с обожаемым мужем и ребенком.

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Наталия Орейро рассказала о проблемах с мужемЗнаменитая певица и актриса откровенно рассказала о своей личной жизни и о кризисе в отношениях с мужемПауза в отношениях Орейро и Мольо продлилась четыре месяца. К счастью поклонников, супругов вновь увидели вместе на 4-м дне рождения наследника: Наталия и Рикардо сбегали с детского торжества, оставив сына и его гостей под надзором нянь и аниматоров. Сев в машину, пара направилась в сторону дома в переулке Санта-Роза, вновь ставшего для них общим. А что до Викуньи — он сам поставил крест на романе с Орейро: как писали зарубежные СМИ, пока певица и актриса гастролировала по России , герой-любовник завел интрижку с очередной экранной пассией.