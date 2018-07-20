Это возможность выйти из зоны комфорта: подборка ярких цитат южноуральцев о пенсионной реформе

19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении пенсионного возраста на 63 года для женщин и 65 — для мужчин. Впереди ещё второе и третье чтение, одобрение Советом Федерации и подписание закона президентом страны. А пока по горячим следам разбираемся, как голосовали представители Челябинской области в парламенте, а также, что известные южноуральцы говорили о пенсионной реформе.

Депутат Елена Ямпольская: «Для многих — это вопрос привычки, это зона психологического комфорта»

Депутат Госдумы от Челябинской области Елена Ямпольская считает, что «выход на пенсию не является для многих чем-то сакральным»

— Судя по количеству интернет-мемов, шуток и демотиваторов на тему нынешних пенсионных изменений, в основном очень остроумных, в чувстве юмора нашему народу не откажешь, ранний выход на пенсию не является для многих чем-то сакральным. Для многих, не для всех, конечно. Для многих — это вопрос привычки, это зона психологического комфорта. И что самое смешное, действительно только психологического.

«Человек, который говорит: «Я не хочу работать несколько лишних лет, чтобы нынешние пенсионеры больше получали» автоматически теряет право предъявлять моральные претензии»

— Я абсолютно убеждена, и твёрдо, что бы мне ни говорили, что человек, который говорит: «Я не хочу работать несколько лишних лет, чтобы нынешние пенсионеры больше получали», автоматически теряет право предъявлять кому бы то ни было, в том числе правительству, любые моральные претензии. Он может предъявлять экономические претензии, прагматические, из поля морали и этики он себя выводит. Только одна постановка вопроса обоснована. Это «я готов работать, обеспечьте мне возможность быть востребованным».

Иерей Владимир Панарин: «Аборты — вот причина повышения пенсионного возраста»

С нестандартной стороны на увеличение пенсионного возраста взглянул иерей Владимир Панарин, руководитель центра помощи челябинским матерям «Берег». На своей странице в соцсети он рассказал, что причина — это аборты. После шумихи в СМИ пост был удалён.

Иерей Владимир Панарин, руководитель центра помощи челябинским матерям «Берег»

— Скажу правду-матку. Аборты — вот причина повышения пенсионного возраста. Люди решили, что одного-двух детей достаточно. И теперь эти полтора ребенка за 20 лет выросли и должны пахать за своих убитых братиков и сестричек, чтобы снабдить пенсией родителей и бездетных. «Пожить для себя хотели? — говорит Господь. — Вот поработайте еще семь лет за своих убитых деток». Обидно за мой народ. Обидно за страну. Когда от нашей России себе будут отрезать куски другие народы, не удивляйтесь. Если мы не родили тех, кому нужна наша земля, кто готов ее защищать, Господь ее отдаст другим. Вот тогда и квартиры, и карьеры, и «хорошее образование хотя бы одному ребёнку» — все это пригодится нам? Увы. Будем думать, как жизнь свою сохранить да где кусок хлеба взять.

«У нас мужчины умирают в 60 лет, а пенсия будет в 65. Вы поднимите сначала уровень медицины»

Позднее Владимир Панарин написал ещё одно сообщение на своей странице.

— Дорогие мои, я тоже против повышения пенсионного возраста. И вот что я хочу сказать правительству. Так поступать — это самое последнее дело! Сначала нужно сделать прогрессивный налог на доход. Ты много зарабатываешь? Поделись с бедным. Этого вполне хватило бы, чтобы не повышать пенсионный возраст. Такие налоги в Европе. У нас мужчины умирают в 60 лет, а пенсия будет в 65. Вы поднимите сначала уровень медицины. Уровень жизни врачей. Престижность этой профессии. Примите эффективные меры против употребления алкоголя и табака. Введите программы по развитию деревень. Видите же, что спились деревни! «В Европе возраст пенсионный выше». Так они и на работу позже выходят, и медицина у них лучше, и экология. Сделайте города, ориентированные на пешеходов. Больше зелени, меньше машин и заводов рядом с людьми. А теперь вот что хочу сказать всем нам. Священники и епископы, депутаты и президенты — не падают с неба. Они вырастают из народа. Их так воспитали родители и общество. Это продолжение нас. Это мы такие.

Депутат Валерий Гартунг : «Во время обсуждения они жонглировали цифрами, как хотели»

Только двое депутатов Госдумы из Челябинской области проголосовали против повышения пенсионной реформы. Это Виталий Пашин из ЛДПР и Валерий Гартунг из «Справедливой России» . И если первый не стал публично комментировать произошедшее, второй — в привычной прямой манере — высказался.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг

— Сегодня в первом чтении Государственная дума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Во время обсуждения они жонглировали цифрами, как хотели. Например, берут для сравнения 30-е годы, когда продолжительность жизни была 40 лет. Но тогда в стране шли массовые репрессии, люди умирали в тюрьмах и лагерях. Естественно, это повлияло. Я попросил министра труда Топилина прокомментировать. Ведь если сравнить продолжительность жизни с благополучными 60-ми годами, то получается, что она выросла несущественно: у мужчин — на семь месяцев, а у женщин — на 22 месяца. При этом как раз в 2000-е годы была просадка по продолжительности жизни и фактически люди не доживали те 20 лет дожития, на которые делилась их пенсия. Кроме того, я задал вопрос министру, почему они не выполняют обещания вернуть индексацию работающим пенсионерам и компенсировать потери от неполной индексации неработающим. Сначала он не ответил, в потом, когда я напомнил ему, он сказал, что на это нет денег. Тогда я спросил его, какие альтернативные источники наполнения бюджета они рассматривали. Топилин ответил, что никакие. Что тут скажешь? Естественно, что денег нет, если их никак не искать.

Бывший замгубернатора Николай Сандаков : «Уверен, что большинству из проголосовавших за стыдно за подобный акт антинародного голосования»

А ещё раньше высказался бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков, отреагировав на результаты заочного голосования депутатов заксобрания региона.

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков

— Депутаты региональных собраний, особенно депутаты от правящей партии — это не глас народа, это легализованный через околодемократические процедуры инструмент решения политических вопросов. Иногда даже без публичного обсуждения. Уверен, что большинству из проголосовавших за стыдно за подобный акт антинародного голосования, но они оправдают себя «необходимостью», «системностью», «исторической важностью». Спросите у них об аргументах и наверняка услышите заученные фразы псевдообоснований, очень слабых обоснований. Все они всё понимают, но поступить иначе не могут. Заигрывание с общественным мнением ни к чему не приведет, поэтому публичных дискуссий, по крайней мере, на региональном уровне, не будет. Да и зачем?

Друзья и подписчики Николая Сандакова пытались пригласить голосовавших за повышение пенсионного возраста на онлайн-диалог, но никто не откликнулся.

В середине июня правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Делать это планируют поэтапно, начиная с 2019 года. После такой новости челябинцы вместе со всей Россией задумались — а кем работать в 60 лет? Затем по всей стране пошла волна митингов против повышения пенсионного возраста.

С тех пор обсуждения пенсионной реформы ни на минуту не прекращались. Ранее мы поговорили с шестью работающими южноуральскими пенсионерами и выяснили, почему они продолжают трудиться. А также спросили об их отношении к пенсионной реформе — не одобрил её никто.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, кстати, полностью поддержали законопроект, повышающий пенсионный возраст в России. Сделать им это не помешал даже традиционный июльский отпуск.