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В разгар курортного сезона Вениамин Кондратьев расставил приоритеты перед руководителями муниципалитетов
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В разгар курортного сезона Вениамин Кондратьев расставил приоритеты перед руководителями муниципалитетов 

Новая Кубань 39 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители ведомств и всех районов Кубани.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в разгар курортного сезона в приоритете у глав муниципалитетов должно быть благоустройство и чистота пляжей, а также безопасность аттракционов.
— Считайте, что для всех глав — не только курортных территорий — это поручение, не имеющее срока давности. Это должно быть вашей ежедневной работой. Я поручал навести порядок на пляжах, убрать все, что мешает проходу к морю, — заявил губернатор.
Кондратьев обратил внимание, что вопрос с бесплатным проездом к прибрежной территории до сих пор не решен в некоторых районах. В частности, речь идет о Бугазской косе (Туапсинский район) и Ясенской косе (Приморско-Ахтарский район). Главы этих муниципалитетов объяснили, почему отдыхающие столкнулись с трудностями на этих участках. По словам руководителя Туапсинского района, шлагбаумы, установленные при въезде на Бугазскую косу, ограничивают проезд транспорта, но плата не берется. Как рассказал глава Приморско-Ахтарского района, на Ясенской косе в следующем году будет организовано место для отдыха, а въезд на косу полностью ограничат.
— Сегодня любое взимание денег за проезд к морю считается незаконным. На косу нельзя заезжать на автомобиле, но должны быть парковки. Будет выделен земельный участок площадью 2,2 га, на котором муниципалитет организуют парковочные места, — напомнил вице-губернатор Сергей Болдин.
Глава региона призвал создать единые условия для всех автомобилистов — если проезд закрыт, то он закрыт и для тех, кто готов заплатить за эту «услугу».
Также в ходе совещания обсудили безопасность аттракционов — их на территории Кубани более 2000 экземпляров. Еще до начала курортного сезона губернатор поручил проверить их исправность. Однако, с начала года уже зафиксировано два случая неполадок при работе колеса обозрения в Горячем Ключе и Новороссийске. Поэтому Кондратьев дал персональное задание министру ГО и ЧС региона Сергею Капустину еще раз проверить техническое состояние аттракционов во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба краевой администрации.
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