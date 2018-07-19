В разгар курортного сезона Вениамин Кондратьев расставил приоритеты перед руководителями муниципалитетов

Краснодар . 19 июля — Новая Кубань. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители ведомств и всех районов Кубани.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в разгар курортного сезона в приоритете у глав муниципалитетов должно быть благоустройство и чистота пляжей, а также безопасность аттракционов.

— Считайте, что для всех глав — не только курортных территорий — это поручение, не имеющее срока давности. Это должно быть вашей ежедневной работой. Я поручал навести порядок на пляжах, убрать все, что мешает проходу к морю, — заявил губернатор.

Кондратьев обратил внимание, что вопрос с бесплатным проездом к прибрежной территории до сих пор не решен в некоторых районах. В частности, речь идет о Бугазской косе (Туапсинский район) и Ясенской косе (Приморско-Ахтарский район). Главы этих муниципалитетов объяснили, почему отдыхающие столкнулись с трудностями на этих участках. По словам руководителя Туапсинского района, шлагбаумы, установленные при въезде на Бугазскую косу, ограничивают проезд транспорта, но плата не берется. Как рассказал глава Приморско-Ахтарского района, на Ясенской косе в следующем году будет организовано место для отдыха, а въезд на косу полностью ограничат.

— Сегодня любое взимание денег за проезд к морю считается незаконным. На косу нельзя заезжать на автомобиле, но должны быть парковки. Будет выделен земельный участок площадью 2,2 га, на котором муниципалитет организуют парковочные места, — напомнил вице-губернатор Сергей Болдин

Глава региона призвал создать единые условия для всех автомобилистов — если проезд закрыт, то он закрыт и для тех, кто готов заплатить за эту «услугу».