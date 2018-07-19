Ещё
Россиянка пыталась провезти в Литву 15 кг янтаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка пыталась провезти в Литву 15 кг янтаря 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 19 июл — РИА Новости. Инспекторы литовской пограничной службы задержали в среду гражданку РФ, в автомобиле которой было обнаружено почти 15 килограммов янтаря, сообщает в четверг пресс-служба защиты государственной границы.
"Сотрудники Пагегяйского пограничного отряда в среду задержали гражданку России, которая в тайнике автомобиля из Калининградской области в Литву перевозила около 15 килограммов янтаря", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в сотрудники погранслужбы на одной из улиц города Кибартай остановили автомобиль VW Passat с российскими номерами. Автомобилем управляла 33-летняя гражданка РФ, которая только что прибыла в Литву из Калининградской области через КПП Кибартай.
При повторной проверке автомобиля выяснилось, что у рычага переключения передач автомобиля оборудован тайник. Из тайника пограничники извлекли мешки, в которых находилось почти 15 килограммов янтаря.
Отмечается, что Службой защиты госграницы Пагегяй начато расследование происшествия. Автомобиль и янтарь находятся на погранзаставе Кибартай, женщину-водителя после допроса отпустили.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине226
Казаки просят отменить пенсии264
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»142
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов31
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение