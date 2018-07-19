Россиянка пыталась провезти в Литву 15 кг янтаря

ВИЛЬНЮС , 19 июл — РИА Новости . Инспекторы литовской пограничной службы задержали в среду гражданку РФ , в автомобиле которой было обнаружено почти 15 килограммов янтаря, сообщает в четверг пресс-служба защиты государственной границы.

"Сотрудники Пагегяйского пограничного отряда в среду задержали гражданку России, которая в тайнике автомобиля из Калининградской области Литву перевозила около 15 килограммов янтаря", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сотрудники погранслужбы на одной из улиц города Кибартай остановили автомобиль VW Passat с российскими номерами. Автомобилем управляла 33-летняя гражданка РФ, которая только что прибыла в Литву из Калининградской области через КПП Кибартай.

При повторной проверке автомобиля выяснилось, что у рычага переключения передач автомобиля оборудован тайник. Из тайника пограничники извлекли мешки, в которых находилось почти 15 килограммов янтаря.

Отмечается, что Службой защиты госграницы Пагегяй начато расследование происшествия. Автомобиль и янтарь находятся на погранзаставе Кибартай, женщину-водителя после допроса отпустили.