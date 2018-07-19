Загранице мы поможем: какую медицинскую помощь оказывают в Крыму интуристам

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . Могут ли иностранные туристы, в том числе украинцы, приезжающие отдыхать в Крым, рассчитывать на медицинскую помощь в случае внезапных проблем со здоровьем? Могут: на полуострове проводят дорогостоящие — более чем по 100 тысяч рублей — операции бесплатно для пациентов. В Минздраве РК уверены, что в Крыму сложились едва ли не лучшие среди российских регионов условия для оказания экстренной помощи иностранцам.

Операция «Даром»

"Я каждую неделю встречаю подобную информацию: «В результате аварии пострадало столько-то человек, среди них — граждане Украины , — невесело замечает заместитель министра здравоохранения Андрей Дьяков . — Летом ДТП — один из самых распространенных случаев оказания медицинской помощи незастрахованным гражданам — иностранцам, в том числе украинцам. Или вот недавний случай: матрос, гражданин Украины, сорвался с корабельной мачты, получил серьезные травмы — его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации».

Все подобные случаи оказания помощи — за пределами страховой медицины.

Иностранные граждане, среди которых значительная часть — украинцы и жители других стран СНГ, не застрахованы в системе ОМС, не имеют полисов, следовательно, не имеют и прав на бесплатное плановое медицинское обслуживание. Однако скорая помощь, которая необходима в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, оказывается всем без исключения, незамедлительно, без документов и без всякой оплаты — за счет средств регионального и федерального бюджетов.

В больничной палате

В экстренной ситуации пострадавший поступает в одну из больниц Крыма. Ему проводят операцию, восстанавливают в реанимационной палате и долечивают в стационаре до полной стабилизации его состояния, после чего пациента можно выписывать.

"Мы — врачи: мы обязаны оказывать помощь человеку до того момента, как он сможет себя обслуживать, — говорит Андрей Дьяков. — Я регулярно провожу с главными врачами крымских больниц профилактические беседы по различным случаям оказания экстренной помощи иностранным гражданам. Бюджет Крыма не скупится на эти расходы — здесь у нас ситуация одна из лучших в России . По итогам прошлого года все медицинские организации, пролечившие иностранных граждан, получили необходимое финансирование. Более того, в отношении граждан Украины существует упрощенный порядок оплаты за оказанную им помощь".

По данным крымского Минздрава, в прошлом году экстренная медицинская помощь была оказана примерно двум тысячам украинцев на общую сумму 60 миллионов рублей и еще около полутора тысячам других незастрахованных граждан, за лечение которых бюджет Республики заплатил 50 миллионов. В среднем один подобный случай лечения стоит около 30 тысяч рублей. Естественно, что эта цифра складывается из сумм, потраченных на оплату простых случаев, к примеру, лечения инфекционных заболеваний, — и самых затратных: операций при тяжелых многочисленных травмах, с какими госпитализируют пострадавших в ДТП, неосторожных горных путешественников или того самого украинского матроса с болгарского парома.

"Сложные нейрохирургические операции не раз проводились и гражданам Украины тоже, — отмечает Андрей Дьяков. — Стоимость таких вмешательств может составлять более 100 тысяч рублей. И пациенту ничего не предъявляют к оплате. Родственники больных обычно в недоумении: как так, с них не требуют денег за такие операции?! Но мы стараемся оказывать эту помощь. Случаев отказа в ней не было".

Операционная медцентра оснащена современной техникой Операция в крымской больнице

Помощь на высоте

Видное место в своеобразном антирейтинге обстоятельств, при которых оказывается экстренная медицинская помощь, занимает горный туризм.

Дивная природа Крыма манит отдыхающих, которые зачастую переоценивают свои силы для преодоления неожиданно открывшихся прекрасных, но опасных высот. Для них первая экстренная служба не 03, а 01: на помощь прежде всего приходят спасатели. В начале курортного сезона алуштинскому отряду аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» пришлось вызывать на подмогу специалистов из двух других поисковых организаций, чтобы найти туриста из Одессы. Во время майских дождей он вместе с товарищем отправился на конную прогулку по склонам Северной Демерджи. Подошел к краю обрыва, поскользнулся и сорвался вниз с высоты 15 метров.

"Была очень плохая погода: холодно, дождь, очень грязно, скользко, туман, ориентироваться приходилось по навигатору, — вспоминает начальник Алуштинского отделения «РосСоюзСпас» (которое было дополнительно вызвано на помощь) Дмитрий Русин. — Мы реально продирались там, в горах, к человеку. Он достаточно долго пролежал: у нас сломались машины, вся операция заняла восемь часов. Парень был весь поломанный, конечно: с позвоночником проблемы, внутренние органы были задеты, наверняка. Но точный диагноз устанавливают медики. Мы только оказываем первую помощь".

Спасатели говорят, что, когда идут на поиски потерявшихся или пострадавших туристов, для них, разумеется, не имеет никакого значения, какое у тех гражданство, национальность, цвет кожи или вероисповедание — перед ними просто люди, попавшие в беду.

"Мы спасаем и россиян, и граждан Украины, и Белоруссии , — говорит Дмитрий Русин. — Все люди с постсоветского пространства ведут себя одинаково, отличаются только туристы из европейских стран: они, как правило, не сворачивают с туристической тропы. У них это — привычка: путешествуя со страховкой, они могут быть серьезно оштрафованы компанией за то, что сошли с маршрута. У нас чаще в затруднительную ситуацию попадают те, кто уходит в горы в одиночку или маленькими группами, составленными нередко из малознакомых людей".

Пострадавших туристов спасатели спускают с гор и передают в руки медиков. «Скорая помощь доставляет больного до ближайшей медицинской организации. Если там врачи не имеют возможности (оборудования, специалистов) оказать требуемый вид медицинской помощи, то, как уточняют в Минздраве, силами санавиации или наземного транспорта пострадавшего направляют туда, где эту помощь оказать возможно.

Похожий алгоритм действий и в других случаях, требующих незамедлительного медицинского вмешательства, к примеру, при инфарктах, инсультах, острых приступах бронхиальной астмы.

Врач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппаСотрудник скорой помощи

Зуб даю Самые ответственные туристы, приезжающие в Крым на сезонный отдых из-за рубежа, запасаются медицинской страховкой. Она позволяет получить не только экстренную медпомощь.

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"Если у туристов есть медицинская страховка той компании, которая имеет аккредитацию на работу в России, то они могут получить медицинскую помощь в рамках условий страхового договора, — рассказывает Андрей Дьяков. — Чтобы, например, зуб полечить, при легком отравлении понаблюдаться у врача, анализы сдать или сделать УЗИ — в этом случае медицинское обслуживание будет таким же, как при наличии полиса добровольного медицинского страхования".

Врач берет кровь для анализа

Кроме того, в Крыму многие иностранные граждане и среди них немалая часть — подданные Украины, проживают на полуострове длительное время и застрахованы в системе ОМС, что позволяет им пользоваться и экстренной, и плановой бесплатной медпомощью в лечебных учреждениях региона.