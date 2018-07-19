Крестный ход в Казани внесет изменения в работу пяти автобусов 

21 июля в Казани состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Во время проведения мероприятия в городе временно приостановят движение автобусов, которые курсируют по улицам Кремлевская, Батурина и Большая Красная. К этой категории относятся маршруты №22, 28, 28а, 70, 89. Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, движение автобусов будет приостановлено с 10.30 до 13.00. Напомним, что в связи с проведением крестного хода также ограничат движение и стоянку транспорта в районе проведения крестного хода, который пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.